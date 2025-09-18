España vuelve a lo más alto del ranking FIFA

España vuelve a lo más alto. La Selección se coloca en el número 1 del ranking FIFA, después del último parón internacional, desplazando a la vigente campeona del mundo, Argentina, hasta la tercera posición. Algo que no sucedía desde junio de 2014. Al Mundial de Brasil celebrado en aquel año, la selección entrenada entonces por Vicente del Bosque llegó en primera posición y, tras el descalabro de aquella cita, cayendo en fase de grupos, no se volvió a estar en lo más alto. Ahora, 11 años después, de la mano de Luis de la Fuente, la campeona de Europa regresa a lo más alto. Segunda es Francia.

Así queda configurado, por tanto, el podio de la FIFA, a falta de menos de tres meses para que se celebre el sorteo del próximo Mundial 2026. España lidera un ranking en el que le acompañan, justo por detrás, Francia y Argentina, mientras que Inglaterra y Portugal completan el top-5. Entre los 10 primeros aparecen también Brasil, Holanda, Bélgica, Croacia e Italia, pero no una Alemania que cae hasta el 12º puesto, tras su derrota ante Eslovaquia en la fase de clasificación.

España y Francia han pasado de ser segunda y tercera, respectivamente, a primera y segunda, adelantando así a la albiceleste, que cerró su clasificación para el Mundial en primera posición de las eliminatorias de CONMEBOL en marzo, siendo una de las primeras en confirmar su presencia en la cita, tras las tres selecciones anfitrionas y Japón. Ocupaban el primer puesto desde abril de 2023, meses después de ganar en Qatar 2022.

Fuera del podio aparecen, también ganando posiciones, Portugal (5º), Croacia (9ª) e Italia (10ª) se benefician de las caídas de Brasil (6ª) y Alemania (12ª). Esta última ha salido de esos diez primeros puestos por primera vez desde octubre de 2024 tras verse penalizada por la derrota en su primer partido en los recientes clasificatorios para el Mundial. También avanza un puesto Marruecos, que se asoma al top-10 situándose en undécima posición, tras ganar ocho de los nueve encuentros que ha disputado desde la última clasificación de julio.