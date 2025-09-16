El PSOE se abre a que España no juegue el Mundial de fútbol si se clasifica Israel: «Lo valoraremos»

El PSOE ha puesto en duda la presencia de España en el próximo Mundial 2026 si se clasifica Israel. Horas después de conocerse que nuestro país no participará en Eurovisión si no se expulsa a Israel, Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso, ha abierto la puerta a que el veto se traslade también a otros ámbitos, entre ellos el fútbol. Cuando ha sido preguntado sobre la posibilidad de que España renuncie a estar en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano, ha señalado que «ya lo valoraremos» en el momento que toque.

Patxi López ha afirmado que la decisión de que España no vaya a Eurovisión debido a la presencia de Israel «abrirá los ojos a mucha gente», además de señalar que esta forma de actuar debería «ampliarse a otros eventos». De ahí que haya surgido la pregunta. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y España buscando la clasificación, como también Israel, el portavoz del PSOE ha explicado que, llegado el momento, si Israel no tiene ningún tipo de sanción, deberán plantearse la posibilidad de que la Selección no acuda a la cita mundialista.

«Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos», ha explicado López. El representante socialista en el Congreso de los Diputados ha preferido esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no ha descartado que esa opción pueda llegar a plantearse. Eso sí, parece muy complicado que Israel pueda clasificarse para ese Mundial, puesto que va tercero en su grupo de clasificación, donde está Italia, y sólo se clasifica el primero, mientras que el segundo deberá superar una dura repesca.

Todo lo contrario que España, que va líder tras dos partidos disputados y tiene la clasificación más que encarrilada. Los de Luis de la Fuente acuden además a la cita como uno de los favoritos a hacerse con el título. Si España certifica finalmente su clasificación y el país de Oriente Medio –algo mucho más improbable– también, desde el Gobierno valorarán la posibilidad de renunciar a estar presentes.

El Gobierno habla sobre el Mundial 2026

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido que «no se adelanten pantallas». «Ahora mismo no sabemos definitivamente los países que participarán en el Mundial 2026», ha señalado, puesto que ni siquiera España está clasificada matemáticamente: «En la pantalla en la que estamos hoy es instar a los organismos internacionales a que tomen una decisión y es que si continúan dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio o si, en cambio, se opta por adoptar una decisión similar con lo que se hizo con Rusia en 2022 con respecto a la invasión de Ucrania».

Alegría ha explicado que «el deporte no puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real», en referencia a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, recalcando que lo que está haciendo Israel es «arrasar los derechos humanos». «La ciudadanía española se ha convertido en la voz de la conciencia de Europa y es un clamor popular que no se puede tapar por los organismos ni las Federaciones Internacionales. Tienen que tomar una decisión y saben la de España», ha finalizado.