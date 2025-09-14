Netanyahu acusa a Sánchez de ser una «vergüenza para España» por alentar el boicot violento a la Vuelta

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel del Gobierno de Benjamin Netanyahu, Gideon Saar, ha recriminado este domingo 14 de septiembre al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por «animar» a los manifestantes radicales propalestinos contra Israel antes de la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Saar ha calificado como una «vergüenza» para España. Netanyahu ha acusado así a Sánchez de ser una «vergüenza para España» por alentar el boicot violento de la Vuelta.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en redes sociales, en referencia a las recientes declaraciones del presidente español.

Según el jefe de la diplomacia israelí, «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista».

La irrupción de los manifestantes en el recorrido, que tenía como meta final Madrid, ha obligado a cancelar la etapa, un hecho sin precedentes en la historia de la Vuelta Ciclista a España. Saar ha termiado su mensaje subrayando: «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!».

La protesta de los manifestantes propalestinos se ha producido en rechazo a la presencia del equipo Israel-Premier Tech y para denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza en respuesta a la masacre terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre. La interrupción obligó a los ciclistas a abandonar el recorrido a pocos kilómetros de la meta, dejando sin finalizar la etapa y sin podio oficial a la 80.ª edición de la Vuelta a España.

Durante los últimos días, la Vuelta ha estado marcada por el caos y la polémica. Manifestaciones propalestinas en contra de Israel han interrumpido varias etapas del recorrido y culminaron con la cancelación de la jornada final en Madrid, un hecho sin precedentes en la historia del evento deportivo. La presencia del equipo Israel-Premier Tech y las protestas contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza en respuesta a la masacre de Hamás han sido el detonante de un boicot.

Fuentes consultadas por OKDIARIO del Gobierno de Israel han subrayado que la postura de Sánchez hacia Israel parece más un ejercicio de imagen y confrontación política que una preocupación genuina por la situación en Oriente Medio. Según estas fuentes, Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron, mantienen una especie de “competencia” por ver quién critica más al Estado hebreo, mientras ignoran que la seguridad de los ciudadanos europeos sigue dependiendo de los sistemas tecnológicos de empresas israelíes.