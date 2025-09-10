El Gobierno antepone las manifestaciones propalestinas a la Vuelta: «Hay clamor popular»

Las protestas propalestinas en la Vuelta a España siguen generando muchas confrontaciones en la política de nuestro país. El último ejemplo surgió a raíz del nuevo boicot en la 16º etapa después de la actuación de varios manifestantes para que los ciclistas no pudieran terminar la carrera. Un nuevo golpe por la participación de Israel que ha provocado el aplauso del Gobierno.

Poco después de que surgieran las primeras imágenes de los activistas, Izquierda Unida fue la primera que destacó la «victoria de Palestina» después de que la organización decidiese mantener la participación del equipo israelí en la competición. Este miércoles ha hablado directamente el PSOE acerca de los últimos acontecimientos y se ha unido al discurso de sus aliados.

Concretamente, lo ha hecho el portavoz del PSOE, Patxi López, lanzando un mensaje directo a la Vuelta de que hay un «clamor popular» y que «por encima de esta manifestación deportiva también están los derechos humanos en el mundo».

Preguntado en los pasillos del Congreso por las manifestaciones en favor de Palestina que están interrumpiendo la carrera, López ha pedido distinguir entre la protesta legítima para manifestar «lo que está pensando la inmensa mayoría de la ciudadanía española» y cuando se ejerce con violencia, algo que, ha subrayado, no ha sucedido.

El portavoz socialista ha querido dejar claro que no comparten en ningún caso eventuales protestas violentas. Las manifestaciones son casi diarias y este martes las protestas contra el «genocidio» de Israel en Gaza obligaron a interrumpir de nuevo la competición y la etapa se dio por concluida a ocho kilómetros de la meta.

Todo el foco estará especialmente en Madrid, donde se celebrará la última etapa y donde se postula el ambiente más tenso desde que comenzaron las concentraciones. La Vuelta entra en una dimensión en la que la seguridad de los ciclistas y la competición deportiva ha pasado a un segundo plano.