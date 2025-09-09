La extrema izquierda celebra un nuevo boicot en la Vuelta: «Otra etapa que gana Palestina»

La extrema izquierda volvió a celebrar este martes el boicot propalestino a la Vuelta a España 2025 con el corte de la etapa 16 a ocho kilómetros de la meta en Mos (Galicia). Izquierda Unida, que ya festejó el pasado jueves la suspensión de la prueba sin ganador en Bilbao, se pronunció a favor de los radicales que han logrado con sus protestas exageradas otro bochorno con la celebración de la carrera ciclista en nuestro país.

«Otra etapa de la Vuelta que gana Palestina. La solidaridad del pueblo es imparable. No puede haber normalidad durante el genocidio. Ni un respiro al sionismo», publicó en sus redes sociales el partido político liderado por Antonio Maíllo y aliado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La extrema izquierda celebra otro boicot

Nuevamente, IU tachó de sionistas al equipo Israel Premier-Tech, cuando sólamente uno de sus ocho ciclistas que participan en la Vuelta es israelí, y este jamás se ha declarado nacionalista. La etapa 16, disputada entre Poio y Mos, acabó a ocho kilómetros de la línea de meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a ocho kilómetros para la línea de meta», informó la Vuelta. El español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) formaban el dúo que es cabeza de carrera y el ganador fue el colombiano.