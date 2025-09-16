Israel ha lanzado esta noche su anunciado gran ataque terrestre con apoyo aéreo para tomar Ciudad de Gaza, último reducto de Hamás. Desde que Netanyahu avanzara hace una semana que se iba a producir un ataque a gran escala, los habitantes de la ciudad han procedido a evacuarla.

Pasada esta medianoche, los tanques del Ejército hebreo han entrado en el corazón de Ciudad de Gaza, último refugio de los terrorista de Hamás en la Franja. Israel ha bombardeado intensamente y medios informativos palestinos estimaban hacia las 2:00 de la madrugada de este martes que se habían producido más de 37 ataques en 20 minutos, además de una fuga masiva residente desde el noroeste de la ciudad de Gaza, según adelantó la agencia Ansa.

Pasada la medianoche, Ciudad de Gaza se encontraba bajo intenso fuego y los tanques israelíes habían entrado en la calle Al-Jalaa, en el corazón de la ciudad de Gaza. Simultáneamente, se informaba de ataques con drones y helicópteros Apache.

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar Ciudad de Gaza hace una semana, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, con decenas de muertos y con demoliciones y destrucción de cualquier tipo de infraestructura. Israel ha prometido borrar a Hamás de suelo gazatí y ese es el objetivo de todos los operativos su Ejército.

El gran problema de estos ataques a gran escala son los rehenes hebreos que aún tienen secuestrados los terroristas. Las familias de estos secuestrados presionan a Netanyahu para que negocie su entrega.