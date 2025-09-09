Hamás confirma que cinco de sus líderes terroristas han muerto en el ataque de Israel en Qatar

El grupo terrorista Hamás ha confirmado este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque de Israel en Doha (Qatar) contra la cúpula terrorista en la capital catarí, aunque asegura que ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

«Varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria», dijo el grupo en un comunicado, en el que incluye los nombres de los cinco terroristas muertos.

Fuentes israelíes itadas por The Jerusalem Post sostienen que uno de los caídos es Himam al-Hayya, líder exiliado de Hamás en Gaza. Pero lo cierto es que no está entre los nombres que ha hechos públicos Hamás en su comunicado. Sí está su hijo, Humam al-Hayya.

El comunicado de los terroristas de Hamás nombra a las siguientes personas: Jihad Labad, director de la oficina de Hayya; Humam al-Hayya, hijo de Hayya; Abdullah Abdul Wahid; Moamen Hassouna; y Ahmed al-Mamluk. Estos tres últimos son mencionados únicamente como «miembros de Hamás».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ejecutado este martes un «bombardeo de precisión» contra altos dirigentes de Hamás en Doha (Qatar), la capital de Qatar, en una operación que marca un punto de inflexión en la persecución de los responsables de la masacre del 7 de octubre.

El ataque, confirmado oficialmente por las FDI, se ha producido en el barrio de Katara tras registrarse varias explosiones cuya magnitud aún se desconoce. Según el ejército de Israel, el objetivo era «la cúpula de la organización terrorista Hamás», en una operación de alta precisión diseñada para eliminar a los cerebros del grupo islamista.

«Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel», han declarado.