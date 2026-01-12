Arrasate, en la cuerda floja: su futuro pende de un hilo

El futuro de Jagoba Arrasate pende de un hilo. Todo hace indicar que va a llegar al partido ante el Athletic de Bilbao, aunque no está garantizado al 100×100, pero un mal resultado el sábado haría casi imposible mantenerle en el cargo porque cada vez es más evidente que ha perdido el control del equipo. Tiene contrato hasta junio de 2027, pero tal y como adelantó OKBALEARES existe una cláusula que permite resolver su vinculación con el club pagándole este año.

Existen ya muy pocos motivos para mantener a Arrasate. El más fuerte es la evidencia de que la dirección deportiva quedaría muy señalada si se le destituye ya que fue una apuesta personal de Ortells y se le firmó un contrato por tres temporadas. Cesarlo ahora es reconocer claramente el error, pero también es cierto que si se sigue perdiendo tiempo puede que luego acabe siendo demasiado tarde y la degradación del equipo es cada vez más evidente.

Con un punto de margen sobre el descenso, que cierra el Valencia, la degradación del Mallorca parece imparable. El equipo sólo ha ganado un partido en las siete últimas jornadas, en las que además se medía a rivales de su mismo potencial, y ahora se enfrenta a un arranque de segunda vuelta temible en el que se medirá a conjuntos como Athletic, Atlético, Sevilla, Barcelona y Celta, por hablar tan sólo de las cinco primeras jornadas.

Además del futuro del entrenador, se está trabajando para reforzar la plantilla en este mercado de enero, y tal y como también adelantó este digital el nombre que está sobre la mesa es el del colombiano del Girona Yáser Asprilla, cuya cesión se lleva semanas negociando, y que es prioridad absoluta para el club porque se considera que sus condiciones son precisamente las que pide a gritos el equipo.

Sin embargo no está resultando una operación sencilla, ya que es de un alto coste económico y eso es lo que de momento impide que se produzca la fumata blanca.