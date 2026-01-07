Ortells acelera con Asprilla: es prioridad absoluta del Mallorca

Pablo Ortells acelera con Yáser Asprilla: el colombiano es prioridad absoluta del Mallorca, tal y como adelantó ayer OKBALEARES, pero es un jugador muy cotizado y hay que darse prisa en ficharlo antes de que alguien se adelante. Ortells, además, está intentando incluir algún tipo de opción de compra, aunque es complicado porque el Girona pagó por él 18 millones de euros.

Asprilla es justo lo que estaba buscando el Mallorca: un extremo o media punta zurdo que puede jugar en la banda derecha o por detrás del delantero y que es capaz de aportar último pase y gol, aunque sus números esta temporada en el Girona sean malos. A Arrasate es un jugador que le gusta mucho y ha dado su visto bueno para la operación, por lo que ahora todos los esfuerzos están centrados en intentar cerrarlo cuanto antes, aunque no es fácil porque se trata de una transacción de alto coste económico.

Al colombiano le gusta la idea de venir al Mallorca, donde ya tiene a un compatriota como Johan Mojica con el que además comparte habitualmente convocatoria de selección. Asprilla tiene que acelerar sí o sí en la segunda vuelta del Campeonato si quiere entrar en la lista definitiva que facilitará Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que está al frente del equipo nacional cafetero. Colombia debutará en el Mundial ante Uzbekistán el 17 de junio.

No es descartable, además, que si se confirma la llegada de Asprilla venga también otro extremo, dada la capacidad del colombiano de adecuarse a la media punta. El Mallorca tiene claro que debe reforzar su ataque de cara a la segunda vuelta del Campeonato y en eso está ahora Ortells dedicado en cuerpo y alma, aunque si consigue a Yáser Asprilla ya le habrá dado a Arrasate una herramienta de primerísimo nivel.