Thiess (ACS), proveedor global de servicios mineros, ha firmado un contrato de seis años con MACH Energy en la Operación Mount Pleasant, en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur, Australia. Basándose en su compromiso actual, el nuevo contrato comprende una extensión hasta finales de 2031 e incluye un alcance de trabajo ampliado.

Según el nuevo acuerdo, Thiess continuará prestando servicios mineros completos en la Operación Mount Pleasant, incluyendo planificación e ingeniería de minas, perforación y voladura, carga y transporte, manipulación de material en bruto, gestión y mantenimiento de activos, así como rehabilitación progresiva, para apoyar la expansión de la mina.

Michael Wright, presidente ejecutivo y director ejecutivo del Grupo Thiess, ha asegurado que el contrato refleja la solidez de la larga colaboración entre ambas compañías.

De hecho, apunta que desde 2017 el equipo de alto rendimiento ha alcanzado constantemente los objetivos de producción y ha obtenido sólidos resultados en materia de seguridad, «impulsando la productividad y la rentabilidad, y cumpliendo con sus compromisos con la comunidad local y la sostenibilidad».

«En consonancia con los objetivos de nuestros clientes, nos centramos en impulsar mayores aumentos de productividad mediante una flota ampliada, una infraestructura mejorada y tecnología innovadora», señala.

Rae O’Brien, Ejecutiva del Grupo Thiess para Australia Oriental, destacó por su parte, el profundo arraigo de la empresa en la región: «Thiess ha sido un miembro activo de la comunidad de Hunter Valley desde que los hermanos Thiess comenzaron a operar en Nueva Gales del Sur en 1944», explica.

«Seguimos apoyando la economía local, brindando oportunidades de empleo y ofreciendo soluciones mineras de alta calidad a nuestros clientes. Este contrato reconoce la dedicación de nuestra fuerza laboral, mayoritariamente local, y refleja el compromiso de la región de equilibrar su legado minero con el desarrollo sostenible», ha asegurado O’Brien.

A medida que la operación de Mount Pleasant crezca, Thiess ampliará sus servicios manteniendo las operaciones existentes, con un fuerte enfoque en las personas, la tecnología y las prácticas mineras sostenibles para aumentar la producción.