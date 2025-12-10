El proveedor global de servicios mineros Thiess, filial de ACS, ha llegado a un acuerdo con Harmony para entregar múltiples paquetes de trabajo en el proyecto minero a cielo abierto de Eva Copper Mine Project en Cloncurry, al noroeste de Queensland, Australia, según ha informado la empresa a través de un comunicado. Esto incluye movimientos de tierra a granel, construcción de talleres y servicios mineros durante cinco años, y está valorado en aproximadamente 700 millones de dólares australianos (alrededor de 400 millones de euros).

Michael Wright, presidente ejecutivo del Grupo y director general (CEO) de Thiess, ha asegurado que «el Acuerdo de Alianza para el Eva Copper alinea a Thiess y Harmony estratégica y operativamente, lo que nos permite establecer nuevos puntos de referencia para el desarrollo sostenible y eficiente del cobre en la que será la mina de este estilo más grande de Queensland».

«La estrategia de Thiess de diversificar nuestra cartera de materias primas avanza aún más con la adjudicación de este contrato de cobre, un metal crítico que permite la transición mundial hacia energías de bajas emisiones», agregó el profesional.

Rae O’Brien, ejecutiva del Grupo Thiess para Australia Este, comentó que están «complacidos de regresar a la región del Noroeste, tierra del pueblo Kalkadoon, donde Thiess ha ejecutado múltiples proyectos durante los últimos 60 años».

O’Brien señaló que la alianza con Harmony está «respaldada por nuestros valores profundamente alineados, particularmente en el apoyo a la adquisición local, el desarrollo de fuerza laboral joven e indígena en la industria, el compromiso comunitario y una firme dedicación a la seguridad».

La profesional también añadió que esperan trabajar juntos para impulsar el empleo, el desarrollo de habilidades y las asociaciones comunitarias que perdurarán más allá de la vida útil de la mina.

Johannes Van Heerden, director de Desarrollo de Harmony, afirmó que el proyecto minero es parte integral del objetivo estratégico de la empresa para convertirse en un productor internacional de oro y cobre.

El directivo explicó que, a través de la alianza, Thiess y Harmony combinan sus fortalezas en un marco único e integrado, aprovechando la experiencia técnica, la probada experiencia en la industria y los valores compartidos para lograr objetivos comunes.

Proyecto minero de Thiess

Van Heerden aseguró que su equipo conjunto de ejecución está «totalmente alineado y comprometido con la excelencia operativa, con un claro enfoque en ejecutar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto». Además, enfatizó que «la seguridad, la transparencia y la entrega disciplinada son prioridades no negociables».

El profesional concluyó diciendo que Thiess aporta sistemas establecidos, procesos probados y una profunda experiencia en movimientos de tierra a granel y servicios mineros, respaldados por una flota fácilmente disponible que puede movilizarse rápidamente, asegurando que cumplan con sus plazos y objetivos de costes sin compromiso.

Los trabajos preliminares para el proyecto están en curso, con Thiess habiendo comenzado los trabajos de movimientos de tierra a granel y obras civiles desde mayo de 2025. Una vez finalizada la construcción, Thiess proporcionará servicios mineros desde junio de 2026 hasta junio de 2031, que incluirán perforación y voladura, planificación minera, servicios técnicos, operaciones mineras y mantenimiento de equipos móviles en múltiples tajos (open pits).