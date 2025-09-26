Thiess (ACS) logra la extensión del contrato en Iron Bridge

El proveedor global de servicios mineros y filial de ACS, Thiess ha logrado una extensión de contrato para trabajos de minería y gestión de activos en la mina de magnetita Iron Bridge, en la región de Pilbara, en Australia Occidental. La extensión, de dos años y con la opción de prorrogar por otros dos años adicionales, se basa en las exitosas operaciones de la empresa en la mina desde 2022.

Bajo el nuevo acuerdo, Thiess ampliará la prestación de servicios de minería y gestión de activos, continuando la larga relación con Fortescue. La adjudicación respalda la puesta en marcha continua del proyecto (operado por Fortescue en una empresa conjunta con Formosa Steel), ya que se prevé que aumente su perfil de producción, con Thiess movilizando más equipos y personal.

El presidente ejecutivo y CEO del Grupo Thiess, Michael Wright, destacó la importancia de la experiencia del grupo en una variedad de materias primas: «Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Fortescue. Thiess tiene una larga y orgullosa asociación con Fortescue en el desarrollo crítico de minas y, más recientemente, en servicios de gestión de activos y tecnología».

«El proyecto Iron Bridge se basa en esto. Es una parte clave del perfil de exportación de mineral de hierro de Australia, introduciendo la magnetita, una línea de productos premium con menores emisiones inherentes, y respalda nuestra estrategia continua de diversificar nuestra cartera de materias primas», ha declarado.

«A medida que Thiess entra en esta nueva fase en Iron Bridge, seguimos comprometidos con la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa, asegurando el éxito continuo para nuestro cliente y las comunidades locales en las que operamos», ha sentenciado.

Contrato de Thiess

Por su parte, el director de operaciones de Iron Bridge de Fortescue, Graham Howard, reconoció el apoyo continuo de Thiess: «Esta extensión de contrato refleja la solidez de nuestra asociación con Thiess, cuya experiencia ha sido fundamental para la puesta en marcha segura y eficiente de Iron Bridge. Garantiza que Iron Bridge continúe ofreciendo beneficios a largo plazo para Fortescue, Formosa y nuestros accionistas».

El director ejecutivo del Grupo Thiess Australia Oeste, David Greig, señaló que el equipo espera con interés formar parte de este periodo de crecimiento y elogió la contribución del equipo hasta la fecha: «El sólido historial de seguridad de nuestro equipo y su excepcional desempeño operativo en Iron Bridge demuestran nuestro compromiso continuo con la excelencia y la sostenibilidad».

«Esta extensión de contrato es un testimonio de nuestra dedicada fuerza laboral, cuyos esfuerzos se centran en lograr resultados seguros, eficientes y de alta calidad para nuestros valiosos clientes», ha afirmado. Con 90 años de historia y con un enfoque en la entrega de resultados para clientes y partes interesadas, Thiess ofrece una gama completa de servicios de minería, gestión de activos y rehabilitación en Australia, Asia y las Américas.