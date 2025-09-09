Israel ordena desalojar toda la Ciudad de Gaza y avisa de que aplicará «mayor fuerza»

El Ejército de Israel ha ordenado desalojar de manera inmediata toda la Ciudad de Gaza este martes, al tiempo que ha advertido que actuará con «mayor fuerza» sobre la zona. Así, Israel ha avisado de los ataques inminentes que ejecutará como parte de la ofensiva para tomar el control del enclave de Palestina. Allí se encuentran cerca de un millón de personas, según datos de la ONU.

Los militares israelíes han instado a «a todos los residentes de la Ciudad de Gaza y a los presentes en todos sus barrios -desde la Ciudad Vieja y Tuffah, en el este, hasta el mar, en el oeste-» a desalojar dichas zonas, dado que las fuerzas hebreas «operarán en el área de la ciudad con gran fuerza», según las palabras del portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee. Éste ha afirmado que están «decididos a eliminar a Hamás», razón por la que emplearán esa «gran fuerza», al igual que «lo han hecho en otras partes del enclave».

«Demoler» toda la Ciudad de Gaza

Dada la evacuación de la Ciudad de Gaza, los militares han pedido a los residentes que se dirijan a la conocida como «zona humanitaria» de Al Mawasi, en la zona sur, mientras que Israel Katz, ministro de Defensa del estado hebreo, ha apuntado que no dudará en «demoler» toda la ciudad si los terroristas de Hamás no claudican y liberan a todos los rehenes israelíes que continuan secuestrados.

El aviso de Israel se produce horas después del atentado perpetrado en Jerusalén este lunes, en el que dos hombres asesinaron a seis personas en un autobús tras emprender un tiroteo. En un principio el ataque se atribuyó a terroristas palestinos, hasta que finalmente lo reivindicó Hamás como «respuesta natural a los crímenes de la ocupación». Además, cuatro soldados israelíes también fueron asesinados en una emboscada en Gaza.

Acusan a Israel de «genocidio»

Hamás ha denunciado los bombardeos israelíes como un ataque para perpetrar el «genocidio de la ocupación». Precisamente ese fue el término que utilizó Pedro Sánchez este lunes en su declaración institucional desde La Moncloa, cuando anunció el embargo de armas a Israel mediante un decreto ley. El presidente del Gobierno lamentó no tener armas nucleares para evitar «el genocidio» en su discurso para presentar nueve acciones «inmediatas» ante la situación en la Franja de Gaza. El socialista se rindió así a las exigencias de su socio de Gobierno.

Sánchez también contentó a Sumar al llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv tras el veto del estado hebreo a las ministras Yolanda Díaz y a Sira Rego.

Por su parte, Israel contestó al mensaje de Sánchez, al que apeló de forma directa: «Si quiere el Estado palestino, que lo acoja en España, que es muy grande». Aprovechó para acusar al socialista de utilizar este asunto como cortina de humo para su Gobierno «corrupto».