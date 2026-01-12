Manuel Mata, el letrado que dirige la acusación de la catalanista Acció Cultural del País Valenciano (ACPV) en el caso de la DANA y que durante la comparecencia en calidad de testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refirió indirectamente, a pesar de no ser ni remotamente parte del caso, a una fotografía de 1995, hace más de 30 años, en la que aparece el líder del PP con quien entonces se conocía como un empresario con problemas por presunto contrabando de tabaco, Marcial Dorado, utilizó, cuando era síndico del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, el coche oficial al que tenía acceso en una visita, en su condición de abogado, a la cárcel de Picassent, en Valencia. Mata era codefensor de uno de los imputados por el denominado caso Azud.

El caso Azud hace mención, entre otras cuestiones, a una supuesta trama de corrupción que pagaba presuntas mordidas a cambio de también supuestos favores urbanísticos en el marco del Ayuntamiento de Valencia. La lista de los comicios investigados durante la instrucción del caso, en el año 2008, estaba liderada por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Y el secretario general del PSOE era entonces José Luis Rodríguez Zapatero.

La presencia de Manuel Mata en aquellos momentos en el caso originó la protesta del PP. De hecho, la entonces portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, aludió indirectamente a Mata en referencia al mencionado caso Azud: «Nosotros no tenemos el sumario -dijo- pero puede que otro partido político, cuyo síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado, lo tenga».

La utilización del coche oficial por parte de Manuel Mata para acudir a la cárcel de Picassent (Valencia), constituyó un considerable escándalo en su momento en la Comunidad Valenciana. OKDIARIO publicó la noticia antes citada del uso del coche oficial por parte del entonces síndico socialista el 22 de abril de 2022. Ocho días más tarde, el 30 del mismo mes, Mata, el número 2 de facto de Ximo Puig en esos momentos, dimitió como síndico para centrarse en la defensa de Jaime Febrer, que era el principal imputado en la trama de denominado caso Azud.

Ahora, aquella historia ha vuelto a la actualidad, después de que Manuel Mata aludiera también a otro episodio de inundaciones en ese caso, en Galicia que, dice, destruyó parte de los expedientes de la contratación del Ejecutivo gallego con el narco Marcial Dorado.

También, ha sido el propio Manuel Mata quien en en un escrito de fecha 14 de diciembre del pasado año 2025, dirigido a la magistrada que instruye el caso de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, solicitó que se celebrase un careo entre la ex consellera de Emergencias e investigada en ese mismo caso, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, quien era jefe de gabinete del ahora ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que la juez accedió. Y, de hecho, ha sido llevado a cabo este mismo lunes.

Todo ello, ha generado que algunos de los letrados de las propias acusaciones, según las fuentes consultadas, se hayan preguntado que relación tienen con la DANA de Valencia algunas de las preguntas permitidas por la juez con el caso a quien declaraba en calidad de testigo. No es que cuestionen la instrucción, pero sí que no entienden determinados pasos.

De hecho, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 10 de enero, mientras el líder del PP abandonaba el juzgado tras más de cinco horas de interrogatorio, quedaba en el aire la sensación de que el proceso judicial se ha convertido en un escenario donde se dirimen batallas políticas ajenas al duelo de las víctimas de los 200 fallecidos, esas mismas a las que Feijóo ha dicho respetar al afirmar que colaborar con la Justicia era «su deber y su voluntad».

Por lo que respecta a Acció Cultural del País Valenciano, la entidad a la que representa Manuel Mata en el caso de la DANA, se trata de una entidad que fue generosamente subvencionada bajo el gobierno del socialista Ximo Puig. Un tiempo que abarca buena parte del periodo en que Manuel Mata fue síndico socialista en las Cortes Valencianas. En concreto, ACPV percibió del Gobierno valenciano de PSPV-PSOe y Compromís, al menos, 379.814 euros, entre los años 2016 y 2021.