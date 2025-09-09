De la imputación de Begoña a la prisión de Cerdán: así usa Sánchez a Israel como cortina de humo

Israel se ha convertido en el comodín de Pedro Sánchez para desviar la atención sobre los casos de corrupción que rodean a su entorno familiar y político y mantener así unida a la coalición parlamentaria que le mantiene en Moncloa.

Este miércoles Begoña Gómez declara por el quinto delito que el juez le imputó y Sánchez ha decidido arrancar la semana endureciendo el embargo de armas a Tel Aviv. Todo forma parte de una estrategia que en Moncloa viene repitiéndose desde hace meses. Sánchez ya agitó la bandera contra Israel para aprobar la amnistía y volvió a hacerlo cuando Santos Cerdán entró en prisión.

Desde que estallara el conocido como caso Koldo, y tras los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez después de la apertura de la causa judicial contra su esposa, han sido múltiples las ocasiones en las que el líder del Ejecutivo ha tirado del conflicto entre Israel y Gaza para distraer a la opinión pública y no hablar así de los procedimientos que acechan a su entorno más cercano.

Así, el 28 de mayo de 2024, justo un día antes de conocerse la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, el Gobierno reconocía al Estado de Palestina entre críticas de la oposición por hacerlo de manera unilateral. Desde el PP calificaron la medida de «electoralista» al llegar su decisión en un momento de máxima debilidad para Sánchez y a las puertas de la campaña para las elecciones europeas. Apenas 24 horas después, la Audiencia Provincial de Madrid abría diligencias para investigar a su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Todo ello, además, tras aceptar la petición del juez Juan Carlos Peinado de iniciar una investigación en su contra y que, meses más tarde, ampliaba por la comisión de dos presuntos delitos más de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación al software que empleaba para el Máster que impartía en la Universidad Complutense.

Un patrón que se repite

En noviembre del año pasado, el Gobierno, a través del ministerio de Exteriores, denegaba la escala en el Puerto de Algeciras (Cádiz) a dos busques procedentes de Estados Unidos sospechosos de transportar armamento para Israel. A las informaciones, que fueron desveladas apenas un mes después del atentado del 7 de octubre, el Ejecutivo dio marcha atrás en su autorización del paso de la nave norteamericana.