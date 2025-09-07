Cerdán pedirá este lunes la libertad cargando contra Aldama y diciendo que los audios se han manipulado

La defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE en prisión provisional por presunto cobro de mordidas en adjudicaciones públicas, volverá a pedir este lunes la libertad cargando contra Víctor de Aldama y diciendo que los audios en los que se demostraba que podría haber cometido delitos se han manipulado.

Los abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas, que ejercen de forma conjunta la defensa de Santos Cerdán, mueven ficha para tratar de sacar a la mano derecha de Pedro Sánchez de su celda de Soto del Real, en la que lleva ya más de dos meses.

Según ha podido saber OKDIARIO, solicitarán al Tribunal Supremo una nueva vista de prisión alegando que «no ha aparecido el dinero» y que «no existen pruebas» que motiven que su cliente esté en la cárcel como reo preventivo.

Juristas consultados aseguran que uno de los motivos por los que se acordó la prisión provisional de Santos Cerdán fue por el riesgo de destrucción de pruebas, algo por lo que una persona imputada puede estar hasta seis meses como máximo en la cárcel. Por el momento, no se ha realizado ningún registro en sus domicilios.

Su defensa también alegará que su cliente ha colaborado con la justicia pese a que no ha tirado de la manta y no ha confesado ninguno de los delitos que se le imputan al considerar que es inocente.

Audios alterados

La defensa de Santos Cerdán también se centrará en su recurso en que los audios aportados al procedimiento y que tienen relevancia penal sobre la investigación están alterados al no coincidir los puntos hash de los archivos.

«Un documento o archivo que no tenga el respectivo código hash significa que se le ha generado un código único e irrepetible que identifica su contenido, pero que este código no está registrado o asociado a él en un sistema que permita verificar su autenticidad», explica un perito consultado por OKDIARIO.

También incidirán sobre cómo han llegado los audios al procedimiento judicial que se instruye en el Tribunal Supremo desde la Audiencia Nacional. Consideran que «se ha roto la cadena de custodia» en los mismos.

Los abogados de Santos Cerdán estaban barajando en un primer momento decir que no se reconocían en los audios alegando que se trataban de archivos hechos con la Inteligencia Artificial, pero finalmente han optado por esta pericial.

Santos Cerdán contra Aldama

Los abogados de Santos Cerdán también cargarán en su escrito contra Víctor de Aldama. Aseguran que, como ya dijera la UCO en uno de sus informes, era el «nexo corruptor de la trama».

Por su parte, el ex secretario de Organización del PSOE fue señalado como el «líder» que se situaba en la cúspide de la organización criminal. Los investigadores aseguraban que era la persona que se encargaba de repartir el botín.

Aldama también estuvo un mes en la cárcel de Soto del Real por un presunto fraude fiscal millonario en el sector estratégico de los hidrocarburos. Gracias a un pacto con la Fiscalía salió de prisión pese a que se sigue el rastro del dinero fuera de España e incluso se ha llegado a cifrar la cuantía presuntamente defraudada.

Por estos motivos, Santos Cerdán expondrá que a él no se le ha encontrado dinero alguno y que Víctor de Aldama es una persona al servicio del Partido Popular y que «todo procede de él».

Motivos políticos

Como ya hicieran en su anterior recurso contra la prisión, que fue tumbado en el Alto Tribunal, mezclarán el procedimiento judicial con el ámbito político en el que se movía Santos Cerdán.

«Expondrán que está en la cárcel por motivos políticos al haber facilitado el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios», explican fuentes conocedoras del caso.

Santos Cerdán fue el interlocutor con Bildu y el independentismo para conseguir los votos necesarios y que Pedro Sánchez volviera como presidente a La Moncloa.

Tercera vez que pide libertad

Se trata de la tercera vez que los abogados de Santos Cerdán piden su puesta en libertad. Primero fue ante la Sala de lo Penal del Supremo, después ante el Tribunal Constitucional y ahora de nuevo ante el Alto Tribunal.

El Supremo tumbó su recurso de apelación y la Corte de Garantías decidía en estos días la admisión a trámite del recurso de amparo. Sin embargo, Santos Cerdán no ha querido esperar a que se resuelva y de nuevo han acudido al Supremo.

Fuentes consultadas aseguran que Santos Cerdán ha pedido desesperadamente a sus abogados que hagan algo y que, aunque está tranquilo haciendo actividades en Soto del Real, hagan todo lo posible para su puesta en libertad.