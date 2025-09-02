El Ayuntamiento de Milagro honra a la hermana de Santos Cerdán que cobró de la corrupta Servinabar

El Ayuntamiento de la localidad navarra de Milagro, controlado por el PSOE, ha incluido a Belén Cerdán, hermana del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en varias fotografías en el programa oficial de las fiestas de San Blas 2025.

La edil, que cobró 22.000 euros de la empresa Servinabar investigada por corrupción, aparece en el programa festivo pese a haberse dado de baja del PSN tras el encarcelamiento de su hermano. La edil sigue agarrada a su acta de concejal.

Belén Cerdán figura en el programa festivo en actos de homenaje a mayores y a cocineros locales. Su cara aparece junto al de otros concejales. Desde hace casi un mes ejerce como edil no adscrita en el consistorio milagrés, según confirmó en declaraciones a medios de comunicación.

El PSN emitió un comunicado explicando que «la pérdida de la condición de militante conlleva la obligación de renunciar al acta de concejal». Sin embargo, Belén Cerdán ha optado por mantener su escaño fuera de las siglas socialistas. A pesar de ello, sus antiguos compañeros no han dudado en darle visibilidad pública en uno de los documentos que más hojean los vecinos, como es el programa de fiestas.

La empresa investigada

La hermana de Santos Cerdán recibió 22.000 euros de Servinabar, la empresa investigada por el presunto amaño de obras públicas y pago de comisiones ilegales a la trama del PSOE. Esta cantidad se suma a los pagos que habría recibido el propio ex dirigente socialista a través de la misma compañía de la que figura como socio en un documento privado intervenido por los investigadores.

El caso ha salpicado de lleno a la familia Cerdán cuando Santos permanece en prisión preventiva en Soto del Real. Con el encarcelamiento su mujer e hija se han mudado a Milagro, dejando su ático de lujo en el centro de Madrid. Precisamente la mujer de Cerdán, Paqui Muñoz, y su hermana, Belén Cerdán, gestionaron esa mudanza de Madrid a Milagro.

Belén Cerdán ha mantenido un perfil discreto desde que se conoció su vinculación económica con la empresa. La concejal se ha limitado a decir que sí trabajó para esa empresa llevando la contabilidad. Sin embargo, Servinabar no ha presentado sus cuentas anuales de esos años hasta hace escasas semanas.

Las fiestas de San Blas suponen una inversión municipal de 256.738 euros según el presupuesto oficial. El programa incluye actividades taurinas, verbenas y comidas populares distribuidas durante los nueve días de celebración.

El alcalde José Ignacio Pardo no ha realizado declaraciones específicas sobre la permanencia de Belén Cerdán en el equipo de Gobierno. En su saludo oficial, el primer edil se limitó a mencionar genéricamente a «quienes ya no están con nosotros y a quienes no van a poder disfrutar en la calle». Lo que se interpreta como una alusión velada a Cerdán, también ex concejal de Milagro antes de su salto a la política foral, primero; y nacional, después.

La situación genera una peculiar paradoja institucional en Milagro. Mientras Santos Cerdán permanece encarcelado por presunta corrupción, su hermana mantiene responsabilidades oficiales del mismo municipio donde nació el político socialista.

Los vecinos de la localidad han mostrado una actitud hermética ante la polémica familiar. «Nos conocemos todo el pueblo y somos familia. Nadie va a hablar mal», explicaba a OKDIARIO un lugareño sobre el código de silencio que protege a los Cerdán.

Está por ver si la concejal Cerdán mantendrá un perfil público y participativo en estas fiestas u opta por primera vez por un segundo plano para no llamar la atención.

La permanencia de Belén Cerdán como concejal evidencia la resistencia del entorno familiar a abandonar sus responsabilidades públicas a pesar de la controversia generada.

Milagro afronta sus fiestas patronales con la sombra de la controversia judicial planeando sobre el consistorio. La presencia de Belén Cerdán en el programa oficial convierte las celebraciones en un ejercicio de equilibrismo político para el equipo de Gobierno socialista.