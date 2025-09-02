Éste es el informe del puente de Sevilla de 100 millones del que Cerdán habría cobrado mordidas

El juez del Tribunal Supremo, que mantiene abierta la causa especial sobre Santos Cerdán en la que se investigan mordidas en contrataciones de obra pública, ha recibido el informe de la ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, la obra clave para la trama que costó 100 millones de euros.

Santos Cerdán, pese a no ocupar ningún cargo en el Ministerio de Transportes, se interesó por los contratos de obras públicas y permanece en prisión tras detectar el juez, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que podría haberse lucrado de distintas adjudicaciones como el líder de la organización.

Una por las que más se interesó fue la del pelotazo del Puente del Centenario, que cruza la dársena del río Guadalquivir y que conecta la ciudad de Sevilla. Según los investigadores, Santos Cerdán habría cobrado por la adjudicación de esta obra que fue firmada por Javier Herrero, ex director general de Carreteras e imputado en el procedimiento.

Santos Cerdán admitió durante su declaración en el Supremo que aceleró la adjudicación del puente de Sevilla para que Juan Espadas ganara las elecciones. El que fuera secretario de Organización socialista señala que Ábalos presionó porque «era la ciudad más grande del PSOE y querían renovar esa Alcaldía».

Por su parte, Javier Herrero le contradijo y señaló al juez que la obra se tramitó por «grave riesgo». Y así consta en un informe de un centenar de páginas sobre las obras del puente al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Desde su inauguración, ha sido un elemento crítico para la movilidad en la ciudad, registrando un tráfico diario de más de 100.000 vehículos. Sin embargo, su diseño, que reduce la sección de seis a cinco carriles en el tramo atirantado, ha generado históricamente problemas de congestión y accidentes», explica el informe elaborado por ingenieros de caminos.

Y prosigue: «En los últimos años, se han detectado problemas graves en los tirantes del puente, que son elementos estructurales esenciales para su estabilidad. Inspecciones realizadas en 2018 y 2019 revelaron la presencia de agua en los anclajes, corrosión en los cordones de acero, discontinuidades en las vainas protectoras y otros daños significativos. Estas patologías generan un alto riesgo de rotura súbita de los tirantes, lo que podría provocar la caída de elementos de varias toneladas sobre la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los usuarios».

Sustitución del puente de Sevilla

Ante esta situación, los ingenieros propusieron la sustitución completa de los tirantes del Puente del Centenario. En concreto, se evaluaron dos alternativas principales: la primera consistía en reemplazar los tirantes uno a uno en su ubicación actual y la segunda era la instalación de un nuevo sistema de tirantes exteriores. Los ingenieros se decantaron en el informe por la segunda opción.

«La sustitución de los tirantes del Puente del Centenario es una intervención imprescindible para garantizar su seguridad y funcionalidad. […] Con esta actuación, se asegura la continuidad de una infraestructura crítica para la movilidad en la ciudad, al tiempo que se minimizan los riesgos y las molestias para los usuarios», alertaron los técnicos.

La obra de Sevilla fue aprobada y Acciona –una de las empresas investigadas en la trama de Santos Cerdán— se hizo con la adjudicación. Los trabajos se han ido dilatando en el tiempo y ya acumulan dos años de retraso pese al mal estado en el que se encuentra la infraestructura.

«Santos Cerdán está obsesionado»

La obra que pasó por la Dirección General de Carreteras era uno de los objetivos que más preocupaban al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Un informe de la Guardia Civil así lo revela.

En abril de 2019, Santos Cerdán escribió un mensaje a Koldo para apremiarle a que «cerrase Sevilla». «Lo sé, jefe; vamos ahora», le respondió Koldo y en una comunicación posterior le traslada la urgencia a Ábalos: «El problema está en que Santos, tienes que hablar con él, está obsesionado con el puente de Sevilla. Según me da a entender, entiendo que él se está jugando la vida…».

El 2 de febrero de 2022, según el informe de la UCO, Cerdán y Koldo hablan de los pagos pendientes de tres obras; una de ellas en Sevilla, otra en Tarragona y la tercera en Logroño. Todas ellas sumaban 450.000 euros en presuntas mordidas. «Yo les pedí a estos lo de Sevilla», le escribió Santos Cerdán a Koldo.