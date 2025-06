La pelea entre Koldo y Cerdán por el Puente del Centenario de Sevilla: obras y comisión de 450.000 €

Un audio intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación que investiga presuntas adjudicaciones irregulares en el Ministerio de Transportes revela un cruce de reproches entre Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, ya ex número tres del PSOE, a cuenta de una suma pendiente de 450.000 euros relacionada con tres obras públicas, entre ellas, la polémica obra del Puente del Centenario de Sevilla.

La conversación, recogida en el audio 6 (02/02/2022) del auto de la al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, expone con crudeza las tensiones internas entre los interlocutores. El desencuentro gira en torno al reparto y orden de pagos que, según los investigadores, estarían vinculados a adjudicaciones millonarias a la constructora Acciona. Koldo insiste en que los 550.000 euros ya abonados correspondían a proyectos en Murcia, pero aún quedaban otros 450.000 euros por pagar ligados a obras en Logroño, Barcelona (Sant Feliú de Llobregat) y Sevilla.

«Yo les pedí lo de Sevilla»

La conversación comienza con Santos afirmando: «Yo les pedí a estos, lo de Sevilla». A lo que Koldo responde tajante: «Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona». A partir de ahí, el diálogo se convierte en una sucesión de interrupciones y correcciones. Santos llega a afirmar que dará los 550.000 euros, sin precisar claramente a qué corresponde. Koldo puntualiza: «Eso no es así, es de Murcia». Santos intenta incluir también a Logroño, pero Koldo vuelve a frenarlo: «Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla».

El momento clave llega cuando Santos propone que se le pida a Ábalos que lo ponga todo por escrito, a lo que Koldo se niega en rotundo: «No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas». Repite la frase: «Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas». La grabación finaliza con Santos aludiendo de forma ininteligible a que «eran tres», en referencia, según los agentes, a las tres obras vinculadas al pago pendiente.

Las obras en cuestión

Según la Guardia Civil, los 450.000 euros pendientes que menciona Koldo se corresponden con tres proyectos concretos:

Logroño: Tramo Arrúbal–Navarrete de la Autovía A-68.

Tramo Arrúbal–Navarrete de la Autovía A-68. Barcelona (Sant Feliú de Llobregat) : Integración ferroviaria.

: Integración ferroviaria. Sevilla: Rehabilitación del Puente del Centenario en la SE-30.

El informe señala que estas adjudicaciones habrían sido otorgadas a Acciona, y que Koldo y Ábalos exigían contraprestaciones económicas a cambio. De hecho, los investigadores apuntan que las obras en Murcia ya habían generado un primer pago de 550.000 euros.

El papel de Santos

La conversación refleja, una vez más, el rol de intermediario de Santos Cerdán, a quien los agentes identifican como el encargado de gestionar los pagos y calmar los conflictos derivados del reparto. Es él quien aparece en varias grabaciones con Koldo y Ábalos discutiendo importes, turnos y exigencias.

En otro audio fechado en abril de 2019, el propio Koldo se quejaba con claridad ante Ábalos de la presión ejercida por Santos con respecto al Puente de Sevilla, asegurando que estaba «obsesionado con él, con Sevilla, con el puente», y que «parece que se juega la luna».

Un esquema de contraprestaciones

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalla un presunto esquema de reparto de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas, donde los pagos se distribuían en función del territorio y la empresa adjudicataria. En el caso de Acciona, se estima que las cantidades percibidas por Ábalos y Koldo ascendieron a 620.000 euros, de los cuales quedaban 450.000 por abonar.

Estas cifras surgen de varias grabaciones halladas en dispositivos intervenidos a Koldo, quien mantenía conversaciones con Santos y Ábalos discutiendo constantemente sobre deudas pendientes, obras ya adjudicadas y condiciones para cerrar nuevos pagos.

Una conversación que lo cambia todo

Para los investigadores, esta conversación —junto con otras siete grabaciones analizadas— pone de manifiesto la existencia de una trama de pagos ilícitos directamente vinculada a adjudicaciones públicas, donde se mezcla la influencia política, el control territorial y las relaciones personales de los protagonistas.

El hecho de que se hable abiertamente de cantidades, territorios y adjudicaciones específicas en conversaciones privadas entre cargos orgánicos del PSOE y asesores ministeriales es, según el auto, un indicio sólido de corrupción estructural en el Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos.