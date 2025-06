Sánchez, cercado por la corrupción, sólo anuncia «una auditoría externa y renovar la ejecutiva federal»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves desde Ferraz donde, cercado por la corrupción tras la dimisión del ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha anunciado una «auditoría externa» de las cuentas de la formación y su compromiso con «renovar el comité federal».

Cerdán ha informado en la tarde del jueves de su dimisión, salpicado por el informe de la UCO que le señalaba por gestionar mordidas junto a José Luis Ábalos y el asesor de este, Koldo García. Pedro Sánchez ha mostrado su «enorme decepción» con el que hasta hace unas horas era su número tres en el PSOE.

«Además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del PSOE, quiero anunciar que a pesar de los informes positivo, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE e impulsaré una restructuración de la comitiva federal», ha comunicado Sánchez. «Aunque la decepción es grande la respuesta será siempre contundente», ha expuesto.

Sánchez ha anunciado que en el comité federal del 4 de julio se anunciará al sustituto de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. Cabe recordar que las dos últimas personas en el cargo, tanto el propio Cerdán como su antecesor, José Luis Ábalos, están salpicados por el escándalo de corrupción denominado como caso Koldo.

En repetidas ocasiones, Sánchez se ha victimizado y ha pedido «perdón a la ciudadanía» y especialmente «a los militantes del PSOE». Sin embargo, pese a la gravedad de la situación en el Gobierno, el presidente ha insistido en que no habrá elecciones generales hasta 2027, cuando finaliza la legislatura.

Sánchez defiende que hasta la mañana de este jueves «no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo». Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha reconocido «indicios muy graves» que le han llevado a pedir a Cerdán «su dimisión con efecto inmediato y su renuncia al acta como diputado».

«El PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él. En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí la tolerancia cero», ha resaltado Pedro Sánchez sobre Cerdán en su comparecencia en Ferraz, sede nacional del Partido Socialista. «Siempre he creído y trabajado por la política limpia y por el juego limpio en política, siempre he estado comprometido en la regeneración democrática y en la lucha por la corrupción», añade Sánchez.