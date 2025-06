La UCO encuentra las «grabaciones» sobre amaños en los dispositivos de Koldo que desveló OKDIARIO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado grabaciones compromentedoras en los dispositivos electrónicos del que fuera asesor ministerial Koldo García. En ellas, se evidencian amaños de contratos públicos y el cobro de comisiones, según revela el nuevo auto judicial de la entrada y registro de las propiedades de José Luis Ábalos.

Tal como adelantó OKDIARIO en mayo, entre estas grabaciones destaca el material que incrimina altos cargos del PSOE. En concreto, Ábalos habría reconocido en esos audios haber recibido «beneficio económico» a cambio de adjudicaciones de obra pública, lo que ha motivado el registro de su domicilio.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó dicho registro tras recibir un informe de la UCO que apuntaba que Ábalos «pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica».

Esas diligencias de la UCO, que se extendieron durante más de nueve horas, ha permitido a los agentes clonar el contenido del móvil del ex dirigente socialista e incautar varias memorias digitales.

El informe judicial detalla que las grabaciones fueron «halladas en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa Koldo García», y que en ellas Ábalos habría admitido «un determinado beneficio económico» por las adjudicaciones irregulares. Estas conversaciones constituyen, según el magistrado, «elementos bastantes para considerar que dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención del afectado».

Koldo García también tendría en sus móviles conversaciones en audio con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE tras Ábalos, hablando de amañar contratos públicos y percibir comisiones. Según consta en la documentación analizada, García guardó estas grabaciones como medida defensiva, cuando ya sabía que le investigaban por la trama de las comisiones de las mascarillas.

El material audiovisual, que obra en poder de la UCO desde febrero de 2024, incluye conversaciones sistemáticas con altos cargos del PSOE sobre mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Las fuentes consultadas indican que, aunque Cerdán nunca ha tenido responsabilidades de gestión en gobiernos, no dudó en implicarse en orientar adjudicaciones públicas a determinadas empresas.

La investigación ha establecido que el empresario Víctor de Aldama pagó 15.000 euros a Cerdán como indemnización tras una adjudicación frustrada, según declaró el propio Aldama ante el Tribunal Supremo. Este testimonio apunta a la existencia de una red de «cupos» donde el «cupo vasco», según indicó Koldo a Aldama, correspondía al dirigente navarro.

Tras conocer que estaba siendo investigado, Koldo García desplegó un complejo sistema de autoprotección que incluía grabaciones sistemáticas, la instalación de sistemas de videovigilancia en su casa, contactos con altos cargos del Ministerio del Interior y conversaciones telefónicas en clave. Esta actividad buscaba dificultar la investigación y preservar material comprometedor contra sus superiores políticos.

El registro del domicilio de Ábalos se produjo siguiendo las órdenes del Tribunal Supremo, cuando agentes de la UCO se personaron a las 7.00 horas de este martes 10 de junio en su vivienda valenciana. La diligencia, que se extendió hasta las 16.30 horas, permitió copiar el contenido del teléfono móvil del ex ministro y requisar varias memorias digitales. Aunque Ábalos ha cambiado de teléfono y de número, la UCO podría haber recabado información valiosa a tenor de las claves que tiene el juez y no han trascendido en prensa.

«Lo único que les interesaba era el teléfono», ha declarado Ábalos vistiendo una camiseta de manga corta tras el registro, añadiendo que no estaba preocupado porque su móvil «no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo». El ex dirigente socialista calificó el trato recibido como «excelente» y habló de «absoluta colaboración» con los investigadores.

El origen de las actuales investigaciones se remonta a abril de 2024, cuando el instructor del caso Koldo ordenó a la UCO investigar las adjudicaciones de obras públicas destacadas en los documentos aportados por Víctor de Aldama. Una pericial caligráfica confirmó que las anotaciones manuscritas en estos documentos correspondían al ex asesor ministerial.

Entre el material analizado figura un listado de obras públicas que habrían sido «preadjudicadas» a empresas de la presunta trama con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Este documento incluía anotaciones en tres columnas con números, ciudades y nombres de constructoras, evidenciando el alcance de la red de corrupción.

El caso ha salpicado también el patrimonio de Santos Cerdán, cuya vivienda en Milagro, un pueblo navarro de 3.600 habitantes, fue reformada en fechas próximas al pago de Aldama. La modesta construcción se transformó en la casa más destacada de la zona con nuevas puertas, ventanas, sistemas de seguridad, de vídeo portero.

Asimismo, Cerdán adquirió un lujoso Volvo XC60 de 60.000 euros en mayo de 2023, coincidiendo con el momento en que la trama se había hecho de oro. Las investigaciones también incluyen sospechas sobre fincas compradas por familiares del dirigente socialista en el parque natural navarro Las Bárdenas Reales.

Las grabaciones de Koldo García se perfilan como el elemento más incriminatorio de una trama que amenaza con alcanzar las más altas esferas del poder político español. Estas bombas guardadas a punto de estallar revelan la anatomía de un sistema de corrupción que podría comprometer la estabilidad del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.