Azcón decreta 3 días de luto por la muerte de Javier Lambán y las redes se llenan de muestras de afecto

El Gobierno de Aragón decreta 3 días de luto por la muerte del ex dirigente socialista Javier Lambán, quien ha fallecido este este viernes, a los 67 años tras combatir con entereza un agresivo cáncer. La enfermedad nunca le quitó hasta el último día de vida las ganas de combatir la deriva que estaba sumiendo a España en un país al borde del colapso.

A las pocas horas de conocer su partida de este mundo, las redes se han llenado de mensajes de afecto hacia el heterodoxo político y a su familia, especialmente hacia su mujer, Marisa Lázaro, quien ha sido una férrea defensora de la labor política de Lambán.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido con consternación la noticia. En señal de duelo, las banderas ondearán en media hasta en los edificios oficiales. El líder popular aragonés ha definido a Lambán como «un socialista honrado, honesto y ejemplar»: «Un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa».

Lamento profundamente el fallecimiento de Javier Lambán. Mi pésame a su familia, sus amigos y sus compañeros.

Fue un socialista honrado, honesto y ejemplar. Un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa.

Descanse en paz. pic.twitter.com/SbCdo8Hl2s — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) August 15, 2025

Políticos, taurinos y cuentas anónimas

Desde el político vasco Carlos García (PP) hasta la Fundación Toro de Lidia, han expresado sus condolencias por la triste noticia. El insigne popular acicate de ETA y de Bildu, ha manifestado que Lambán era «un hombre con principios y defensor del Bien Común y del Interés General de los aragoneses y de todos los españoles».

La Fundación Toro de Lidia ha resaltado que «era un gran aficionado a los toros», recordando unas palabras suyas en las que defendió que «Aragón ha sido siempre tierra de toros, de toreros y de reses bravas, de las más importantes de su historia».

🌹 Fallece Javier Lambán, expresidente de Aragón. El socialista era un gran aficionado a los toros: «Aragón ha sido siempre tierra de toros, de toreros y de reses bravas, de las más importantes de la historia» Nuestro pésame a sus familiares, amigos y compañeros del @PSOE.… pic.twitter.com/YX1DsOcjEV — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) August 15, 2025

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado profundamente su muerte, y ha reconocido que le apreciaba «muchísimo política y personalmente».

Junto al pésame de numerosos políticos y personajes públicos, cuantiosas están siendo las muestras de afecto de cuentas anónimas en redes sociales que han reconocido la labor política del ex barón del PSOE.

Reacciones en el PSOE de luto por Javier Lambán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en redes sociales su pésame tras conocer la noticia del fallecimiento del Javier Lambán. Conocido su fuerte enfrentamiento con Sánchez por las estrategias políticas de pactar con el independentismo y exigirle nuevas elecciones, el líder socialista ha reconocido su «trayectoria y compromiso»: «Dejan una huella imborrable».

Su mensaje ha dado lugar a múltiples contestaciones en redes, como de la ex política, Rosa Díez, quien le ha reprochado que hacía sólo un mes el grupo socialista en el Senado sancionó a Mayte Pérez por ausentarse de «un pleno irrelevante» –en palabras de Lambán– par acudir a la entrega del retrato como ex presidente de Aragón en el Pignatelli –la casa del gobierno autonómico–. Díez ha reivindicado «memoria» para el aragonés a Sánchez.

La actual dirigente del PSOE aragonés, Pilar Alegría, también ha manifestado el pésame a la familia, expresando que «su amor y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria». Las reacciones a este mensaje en redes y las fuertes críticas a la ministra tachándola de «hipócrita», le ha llevado a bloquear los comentarios de su publicación.

El presidente de Cataluña, Salvador Illa tampoco se ha salvado de las críticas al escribir sus condolencias en catalán.

Por su parte, Emiliano García-Page ha manifestado que ha recibido con «profundo dolor» la noticia: «Gran amigo, excelente persona y político ejemplar», recordándolo como «un hombre cabal, honesto y muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía».