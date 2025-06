El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil sobre la trama Koldo, ya convertida en el caso PSOE o el caso Sánchez, apunta a una presunta financiación irregular del partido que sostiene el Gobierno. Los investigadores recogen cómo el fontanero Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos y próximo a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, contactó con un alto cargo del Ministerio de Transportes, encargado de las adjudicaciones de obra pública, para avisarle de que «desde la Gerencia del PSOE» le iban a pedir el «impuesto».

Así consta en el informe de 490 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que los agentes entregaron al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio y que llevó al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros en casa de Ábalos y de varias empresas el pasado martes.

«Perdona que te moleste. Me pide tu teléfono al (sic) gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos», le escribió Koldo a Javier Herrero Lizano, entonces director general de Carreteras del Gobierno de Pedro Sánchez, según consta en una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. El entonces director de Carreteras le contestó inmediatamente: «Si no se lo doy yo lo consigue seguro». Acto seguido, el ex asesor de Transportes le dijo: «Se lo dará alguien seguro. Solo es por decirte. Nada más creo que te van a pedir el impuesto».

Esta conversación tuvo lugar el 15 de marzo de 2022 y al frente de la Gerencia del PSOE estaba Ana María Fuentes, propuesta para esta responsabilidad unos meses antes por el propio Santos Cerdán, como él mismo llegó a reconocer en una declaración testifical alegando que «era el momento de una renovación».

Unas horas más tarde del aviso por WhatsApp de Koldo al director general de Carreteras, volvió a escribirle preguntándole «si ya le habían llamado desde Gerencia, a lo que el entonces alto cargo de Transportes contestó diciendo que «le había enviado un formulario, pero no le había especificado cuantía».

De este modo, se infiere que desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que «realizase algún tipo de aportación económica». Herrero era una pieza clave en los procesos de adjudicación de obras públicas, en este caso, carreteras.

El informe de la UCO señala que al «día siguiente» el empresario valenciano José Ruz, vinculado a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) SL, y Koldo García mantuvieron una conversación sobre la situación del sector de la construcción en referencia a las adjudicaciones públicas. En esa conversación, Ruz le pidió a Koldo que le permitiese hablar directamente con Santos («el navarro»). El motivo de querer hablar con el secretario de Organización del PSOE radicaba en que tuvieran «heridos inocentes» y «gente fuera del baile», dice la UCO, es decir, empresas apartadas de posibles adjudicaciones, lo cual no sería conveniente para «la ganadería» (el PSOE), trasladó Ruz, según recogen los investigadores.

Mordidas de 620.000 euros

El documento que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, señala además a Santos Cerdán como «la persona encargada de gestionar» los «presuntos pagos» de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García.

La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas «contraprestaciones económicas». En concreto, las «dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono», sostiene el Instituto Armado.

Santos Cerdán. (Foto: EP)

La Guardia Civil subraya que «estas conversaciones discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba: Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos», destaca la UCO sobre una de las empresas beneficiadas.

Este mismo jueves se ha conocido que el instructor del caso Koldo en el Supremo ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE declarar voluntariamente el próximo 25 de junio tras hallar «consistentes indicios» sobre su presunta participación, junto a Ábalos y Koldo García, en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones. El juez ha apuntado a la presunta comisión de delitos de integración en organización criminal y cohecho.

El magistrado Leopoldo Puente le ha ofrecido declarar de forma voluntaria dada la condición de aforado de Cerdán por ser miembro del Congreso de los Diputados. Se trata de un paso previo a iniciar los trámites en el Alto Tribunal para solicitar formalmente el suplicatorio a la Cámara Baja y poder así investigar al número tres del PSOE. Un día antes, han sido citados Ábalos y a Koldo para volver a prestar declaración.