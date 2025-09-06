Tellado: «El año judicial para el PSOE lo inaugura Begoña Gómez el miércoles sentada en los juzgados»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido de que el año judicial para el PSOE no empezó este viernes, con el acto institucional en el Tribunal Supremo, sino que será el próximo miércoles «cuando veamos a Begoña Gómez sentada en los juzgados de Plaza de Castilla».

Así lo ha señalado Tellado en un acto en Pamplona, donde ha abierto el curso político del PP en Navarra, junto a su presidente regional, Javier García. «El año judicial para el Gobierno de España no lo va a inaugurar García Ortiz, el año judicial para el PSOE lo inaugura Begoña Gómez el próximo miércoles cuando la veamos sentada en los juzgados de la Plaza de Castilla, rindiendo cuentas por sus delitos», ha subrayado el número dos del PP.

«Por presuntos delitos -ha proseguido Tellado- cometidos en el Palacio de la Moncloa. La esposa del presidente del Gobierno y su asesora declarando por la presunta malversación de fondos públicos que cometieron desde el mismo Palacio de la Moncloa», ha incidido el dirigente del PP sobre Begoña Gómez.

El año judicial para el PSOE, ha añadido Tellado, continuará con el procesamiento de García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos, y con el caso del «hermanísimo», ha dicho en alusión al hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, que fue enchufado en la Diputación de Badajoz.

También seguirá, ha comentado, con «los avances de todas las investigaciones en curso sobre el saqueo a las arcas públicas protagonizado por el clan del Peugeot, el de los Koldos, los Ábalos, los Aldamas y los Sánchez-Gómez», ha remachado sobre el matrimonio de la Moncloa que conforman Pedro Sánchez y la pentaimputada Begoña Gómez.

Asimismo, Tellado se ha referido en el horizonte judicial a la causa de «cloacas del PSOE», la de Leire Díez, y a la «treintena de imputados socialistas que tienen que explicar por qué se han llevado fondos públicos a sus casas», ha afirmado el ex portavoz parlamentario del PP.

Para Tellado, la presencia del imputado García Ortiz este viernes en la apertura del año judicial, donde fue plantado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en señal de protesta, fue una «degradación institucional sin precedentes». «No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia de nuestro país», ha rechazado.

«Cavar la fosa»

Junto a ello, Tellado ha advertido de que «este puede ser el último curso político de este Gobierno». «Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país», ha sostenido.

Así, ha aludido a un Gobierno «agonizante», «mendicante» y «arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida».

Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que… pic.twitter.com/ukL5ApXLlB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 6, 2025

Ante estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en un mensaje en redes sociales calificándolas de «insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa». «Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país», ha replicado el líder socialista.

Chivite, «la consentidora»

Además, Tellado ha destacado que Navarra «debe ser parte esencial» del «cambio político» con el que preparar el «golpe final en las elecciones generales». Unos comicios, ha dicho, que «no van de colores, sino de que los demócratas ganen las elecciones a los que han robado y han puesto a las instituciones a su servicio», ha apostillado.

De este modo, ha censurado que «el sanchismo ha convertido Navarra en un laboratorio de pruebas: todo lo que ha hecho Sánchez en el conjunto del país se ha ensayado primero en Navarra». «Aquí se han escrito las primeras y más lamentables páginas de la corrupción moral y económica de la era de Pedro Sánchez», ha indicado. «Aquí empezaron las andanzas de Koldo, Cerdán, Antxon Alonso y los Chivite, que son como los Sopranos», ha criticado. También se concedieron «los primeros contratos a una UTE, participada de Servinabar», ha apuntado, informó Ep.

«Chivite tiene que dar muchas explicaciones, tiene que saber que las lágrimas de cocodrilo no van a convencer a nadie», ha resaltado Tellado, que ha aludido a la obligación de la presidenta navarra de responder en la comisión de investigación del Senado.

En la Cámara Alta, ha dicho Tellado, Chivite tiene que responder por qué adjudicó las obras de duplicación de los túneles de Belate a una empresa «de la que Cerdán tenía el 45%», «por qué se desoyeron las advertencias de la mesa de contratación» o por qué «mantiene a su lado a Ramón Alzórriz», quien dimitió tras dar a conocer que su pareja trabajó en Servinabar.

«Todo huele a podrido en el entorno de María Chivite», ha afirmado Tellado, definiendo a la presidenta del Gobierno foral como «la consentidora de toda la corrupción que lideraba intelectualmente Santos Cerdán».

«Chivite ha sumado a esto a la corrupción moral de participar en el blanqueamiento de Bildu para acaparar todo el poder», ha recordado también el número dos del PP sobre los pactos de los socialistas con los proetarras.

Por su parte, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha exigido la «dimisión inmediata» de María Chivite «por omisión, porque también es responsable de lo que ha pasado en Navarra».