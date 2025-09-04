Tellado critica el «sectarismo» de Sánchez por hacer tributar ayudas a la DANA a los autónomos

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado este jueves el «sectarismo» del Gobierno del socialista Pedro Sánchez hacia el Ejecutivo del PP en la Comunidad Valenciana tras revelar OKDIARIO que Sánchez obliga a tributar a más de 18.000 autónomos víctimas de la DANA por las ayudas que les concede Carlos Mazón. Miguel Tellado ha exigido al Gobierno de Sánchez «que deje de hacer caja con las desgracias». Y ha recordado, también, que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, había propuesto ya este mes de enero medidas para ese colectivo de autónomos, en el denominado Plan Valencia de reconstrucción tras la riada, que el propio Feijóo presentó en la tercera ciudad de España el 20 de enero de este 2025.

El Plan Valencia es la hoja de ruta presentada por Feijóo este 20 de enero para impulsar la reconstrucción después de la riada. Contempla una inversión de 12.000 millones de euros en 10 años, que generará 30.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB) directo, creará 450.000 empleos en la próxima década y tendrá un retorno fiscal de 7.500 millones de euros.

El citado plan propone, además, una batería de medidas dirigidas a los autónomos víctimas de la DANA, como ha recordado el propio Miguel Tellado en una publicación en su perfil de X, antes Twitter. La publicación de Miguel Tellado se ha producido después de que OKDIARIO revelara este jueves que Sánchez obliga a tributar a los autónomos víctimas de la DANA por las ayudas que reciben del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón.

Miguel Tellado arranca su publicación con una sola palabra: «Vergonzoso». Y manifiesta en ella que: «El Gobierno, cegado por el sectarismo contra una Comunidad gobernada por el PP, maltrata a los autónomos castigados por la DANA y los asfixia a impuestos. Exigimos que dejen de hace caja con las desgracias».

A continuación, el secretario general del PP recuerda que: «El Plan Valencia de Núñez Feijóo proponía medidas para ellos como:

Derecho a solicitar el cese de actividad o ERTE

Exenciones y rebajas fiscales

Bonificación parcial o total de las bonificaciones

Inclusión de autónomos in itinere

Ayudas también para vehículos industriales»

El PP articuló el Plan Valencia para modernizar, actualizar y organizar las infraestructuras de modo que permitan a la Comunidad Valenciana liderar España. Aquel 20 de enero, Alberto Núñez Feijóo advirtió que tras la DANA «el trabajo terminará cuando Valencia esté en condiciones de liderar su futuro». Y dejó claro en el que era su quinto viaje a la tercera ciudad de España tras la riada que él había efectuado ese desplazamiento para comprometerse de un modo «total».