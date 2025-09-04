Sánchez obliga a tributar a más de 18.000 autónomos víctimas de la DANA por las ayudas que les da Mazón

El monumental esfuerzo de la Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón, para que más de 18.000 trabajadores autónomos víctimas de la DANA reciban nuevas ayudas individuales de 3.000 euros sin tener que presentar un sólo papel, no se ve correspondido ni complementado por la acción del Gobierno de España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin eliminar la tributación del IRPF de las ayudas procedentes del Gobierno regional para este colectivo, a pesar de las reiteradas peticiones de Mazón en este mismo sentido. El Gobierno no exime de la tributación por las ayudas de la Generalitat Valenciana a los autónomos, pero sí de las suyas propias. La Generalitat Valenciana sí ha declarado exentas de tributación todas las ayudas a los afectados de la DANA cuya fiscalidad puede regular.

El Gobierno de España es quien cuenta con las competencias normativas para establecer la exención de estas ayudas en la tributación, tal como confirman fuentes de la Generalitat Valenciana.Ese mismo Gobierno no ha garantizado la exención fiscal de las ayudas concedidas por la Generalitat. Por el contrario, las ayudas estatales análogas a las autonómicas sí gozan de exención fiscal automática gracias a la normativa estatal.

La consecuencia es que los autónomos valencianos que han sido víctimas de la DANA, que han perdido sus negocios, sus ingresos y están saliendo del bache como buenamente pueden, tendrán que tributar al Gobierno de España por las ayudas de la Generalitat Valenciana. Y, en consecuencia, verán cómo se reduce el impacto real de esas mismas ayudas, porque una parte de las mismas tienen que devolverla a través de los impuestos del Estado.

De hecho, la Consellería de Hacienda del Gobierno valenciano, que dirige Ruth Merino, se ha dirigido este 2025 hasta por dos veces al Ministerio de Hacienda, cuya responsable es María Jesús Montero, reclamando que el Gobierno de Pedro Sánchez establezca las modificaciones necesarias a nivel legal para equiparar una y otra fiscalidad. Es decir, que si no hay que tributar por las ayudas del Gobierno a los autónomos, estos trabajadores tampoco tengan que tributar por las ayudas de la Generalitat Valenciana.

Según han confirmado fuentes de la propia Consellería de Hacienda valenciana, a día de hoy, no se ha producido respuesta alguna por parte del Ministerio de Hacienda ante la reclamación de la Generalitat Valenciana. Una falta de respuesta del Gobierno que no se produce por desconocimiento de la situación. Porque, con carácter previo a esas misivas, técnicos de la Dirección General de Tributos ya intentaron, sin éxito, encontrar una solución técnica al problema.

El Gobierno de Carlos Mazón va a poner en marcha con carácter inminente nuevas ayudas para los afectados por la riada del 29 de octubre, por un valor de 350 millones de euros. Las ayudas tienen tres características: son directas, automáticas y sin trámites. En el caso de los autónomos, se trata de algo más de 18.000 ayudas individuales a razón de 3.000 euros cada una de ellas, hasta totalizar un montante de 55 millones de euros.