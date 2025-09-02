Mazón repartirá 350 millones en ayudas «automáticas» por la DANA: «Se acabó el infierno burocrático»

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que el pleno del Consell del viernes aprobará varios decretos con nuevas ayudas por valor de 350 millones de euros, «automáticas y sin burocracia» para familias, propietarios de vehículos, autónomos y trabajadores en ERTE afectados por la DANA.

En concreto, las familias que han recibido ayudas para bienes de primera necesidad recibirán «otros 3.000 euros adicionales por hogar»; las personas que han solicitado ayudas a vehículos, hasta 2.500 euros; y los autónomos, hasta 3.000 euros. Además, también se van a «reactivar» las ayudas a trabajadores en ERTE, que ahora recibirán otros 360 euros.

Así lo ha anunciado Mazón en una declaración institucional, en la que se ha mostrado «consciente de que urge completar aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar», a su juicio «de manera inasumible». «Las ayudas que hoy ofrece la Generalitat para los afectados de la DANA no hay que pedirlas, se ingresarán directamente a los que cumplan los requisitos. Se acabó el infierno burocrático y se acabaron las excusas de no pagar», ha señalado.

Según ha explicado Carlos Mazón, con esta nueva revolución frente a los incesantes trámites burocrático, en una alusión directa al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez: «Vamos a pasar de «si necesitan ayuda que la pidan» a «como sabemos que necesitan ayuda, aquí la tienen sin que hagan nada».

Mazón había anticipado este lunes en una visita a Alicante su intención de lanzar este martes una declaración institucional en torno a las ayudas sobre la DANA, que el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en marcha de un modo mucho más lento que el Ejecutivo valenciano. Éste último, sólo solicitaba hasta ahora una mera declaración responsable o una justificación a posteriori.

«Si nosotros sabemos a través de los datos de que dispone la Administración de qué ciudadanos cumplen con los requisitos para beneficiarse de ayudas para la recuperación de su vivienda, ¿por qué obligarles a tramitar documentos que ya obran en nuestro poder?», se ha preguntado el presidente valenciano.

«Si sabemos qué coches han tenido que ir al desguace, ¿por qué pedirles que lo vuelvan a indicar?, ¿por qué tienen que ser ellos los que faciliten el trabajo a la Administración y no la Administración la que se lo facilite a ellos?, ha agregado al respecto.