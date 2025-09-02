Sánchez sólo ha pagado el 16% de los 16.600 millones que anunció para la DANA hace 9 meses

El 27 de noviembre de 2023, el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, se comprometió ante el Congreso de los Diputados a movilizar un volumen total de 16.600 millones para la DANA del 29 de octubre del mismo año. Nueve meses después, el Gobierno sólo ha abonado en torno a 2.600 millones en ayudas a los afectados, según han confirmado fuentes de la Administración autonómica.

Además, el Gobierno de Sánchez, ha dejado fuera de las subvenciones para la reconstrucción de las infraestructuras municipales afectadas por la DANA a otros 71 municipios. En este caso, de la provincia de Castellón. Y a otras 28 localidades de la provincia de Valencia. El dinero del Gobierno de Sánchez no llega a todas las familias afectadas. Ni, tampoco, a la totalidad de los municipios de la Comunidad Valenciana asolados por la riada.

Al extraordinario esfuerzo que los ayuntamientos castellonenses, con la ayuda de la Generalitat Valenciana y la Diputación de aquella provincia, están haciendo para recomponerse tras el abandono del Gobierno, se suma que el Ejecutivo de Sánchez adeuda ya a esos mismos ayuntamientos de la provincia de Castellón 200 millones de euros.

Esta cantidad procede de la desactualización que sufre la participación de los impuestos por parte del Gobierno. Un hecho que se produce porque Sánchez sigue en septiembre de 2025 prorrogando los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Es decir, 33 meses seguidos de los 48 que dura una legislatura, con las mismas cuentas. Esos 200 millones de euros son una cantidad con la que esos municipios tampoco pueden contar para recomponerse tras la DANA.

Otro dinero que no llega es el de la Unión Europea. Tal como publicó OKDIARIO este 5 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez sólo enviará a la Generalitat Valenciana 30,8 millones de los 100 que recibió, menos de la tercera parte, en concepto de anticipo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños causados por la DANA.

Este lunes, la página web de Moncloa que informa acerca de la DANA, publicaba que el Gobierno de Sánchez ha abonado ya 6.205 millones de euros de los 16.600 comprometidos por el presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024. Menos de un mes después de la tragedia.

Con todo, la web de Moncloa sitúa la inversión del Gobierno casi 800 millones de euros por debajo de lo expresado por la secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, que hace menos de una semana aseguró que 7.000 millones de esos 16.600 estaban ya en los bolsillos de los valencianos.

En esos 6.200 millones de euros que el Gobierno da como pagados por la DANA, el Ejecutivo de Sánchez vuelve a incluir, y van ya nueve meses, las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Seguros.

Estas últimas, como se ha dicho siempre, no corresponden a dinero del Gobierno, sino que procede de los propios bolsillos de los asegurados. Y estos lo aportan al pagar su cuotas de seguros. Las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Seguros se elevan ya a algo más de 3.549 millones de euros.

Restada una cantidad de la otra, arroja 2.656 millones de euros. Pero, de ahí, se deben descontar 51,5 millones de euros que corresponden a Agroseguro. Es decir, a indemnizaciones a explotaciones agrarias. Esos 2.600 millones de euros están muy lejos de los 16.600 prometidos por Sánchez ante el Congreso de los Diputados, cuando en sólo 58 días se conmemorará el año desde la catástrofe.

Se da la circunstancia de que la cantidad real aportada por el Gobierno de Pedro Sánchez es, incluso, menor a la propia aportación del Consorcio de Seguros. Aproximadamente, unos 950 millones menos.