La Policía incauta el mayor alijo de cocaína en alta mar de Europa: 9.994 kilos de droga

La Policía Nacional y la Armada Española han apresado un carguero que transportaba casi una tonelada de cocaína en su interior a 535 kilómetros de las costas de Canarias. La operación, en colaboración con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, ha supuesto la incautación del mayor alijo de cocaína en alta mar hasta la fecha por las fuerzas de seguridad europeas.

El buque United S, con bandera de Camerún, fue abordado en el Atlántico por agentes del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, los GEO, según han informado este lunes desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife los responsables de la operación. El operativo consiguió detener a los 13 tripulantes de la embarcación, de nacionalidad india y serbia.

«Esta operación, denominada ‘Marea Blanca’, supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por la Policía Nacional en toda su historia. Desde el año 1999, cuando se intervino el buque Tammsaare que transportaba 7.500 kilos de cocaína en su proa, no se ha realizado una operación en alta mar de estas dimensiones», destaca el cuerpo en un comunicado de prensa.

El asalto al buque United S, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto europeo, tuvo que adelantarse porque varias lanchas rápidas se aproximaban al buque, presumiblemente para transbordar la droga.