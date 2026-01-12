Las mujeres con alta sospecha de cáncer de mama en Andalucía ya pueden hacerse todas las pruebas en un día

Las mujeres con alta sospecha de cáncer de mama en Andalucía ya pueden, desde este lunes 12 de enero, someterse en un solo día a todas las pruebas diagnósticas necesarias –mamografía, ecografía y biopsia–. La medida afecta a los casos clasificados como BI-RADS 4 y 5, los de mayor gravedad, y se aplicará de forma general en el sistema sanitario público andaluz.

La iniciativa, anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el último debate sobre el estado de la comunidad, persigue acortar los tiempos de espera, reducir la incertidumbre de las pacientes y mejorar la continuidad asistencial tras la crisis de los cribados. El objetivo, según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), es minimizar desplazamientos y ofrecer una atención «más ágil y coordinada» en los momentos críticos del proceso diagnóstico.

El denominado «acto único» será obligatorio en todas las Unidades de Mama y servicios de Radiodiagnóstico del sistema sanitario público de Andalucía, salvo en circunstancias excepcionales que deberán quedar justificadas y registradas por el radiólogo responsable. Entre ellas figuran las pacientes que estén en tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes y necesiten preparación previa, aquellas que requieran una biopsia estereotáctica –que debe realizarse en salas específicas y programarse en días posteriores– o las mujeres que decidan aplazar voluntariamente la cita por motivos personales.

La orden ha sido remitida a todas las direcciones gerencias de centros sanitarios y se articula como una instrucción interna de obligado cumplimiento, con el fin de fijar criterios homogéneos de actuación. La Junta recuerda que este tipo de instrucciones permite a los órganos directivos orientar y organizar la actividad de las unidades dependientes.

Las direcciones de los centros y los responsables de las unidades implicadas deberán garantizar su correcta aplicación. Además, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá realizar labores de seguimiento y evaluación para comprobar su implantación efectiva.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, calificó la extensión del acto único como un «avance importante» y defendió la decisión de generalizar una práctica que hasta ahora sólo se aplicaba en algunos hospitales. Las Unidades de Mama tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y asegurar el cumplimiento íntegro de la medida.