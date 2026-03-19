El actor Chuck Norris, hospitalizado en un hospital de Hawái a los 86 años

Malas noticias llegan desde Estados Unidos acerca del actor Chuck Norris, que a sus 86 años ha sido hospitalizado en Hawái. Por ahora se desconoce qué dolencia ha llevado a la estrella, de 86 años recién cumplidos, a dar con sus huesos en un hospital. Según las primeras informaciones, se encontraba en la isla de Kauai, teniendo que ser llevado a urgencias de forma rápida. El exmilitar y campeón de kárate hace apenas unos días que enseñaba en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía boxeando para celebrar su cumpleaños, dejando claro que se encontraba en muy buena forma.

El pasado día 10 de marzo, apenas hace ocho días, celebraba su cumpleaños por todo lo alto. Según las informaciones que llegan, el actor estaría de «buen humor» y haciendo bromas con los suyos. Un amigo del célebre actor asegura que el diagnóstico es bueno, por lo que no sería una afección grave que haga pensar que su vida corra peligro en estos momentos. Según esta misma persona, el protagonista de la mítica serie Walker Texas Ranger estaba haciendo deporte horas antes de su ingreso.

La información la ha publicado en primer lugar el medio TMZ, uno de los más importantes e influyentes del mundo de Hollywood. Este contratiempo ha llegado en uno de los momentos en los que Norris ha pasado por su propiedad en la isla de Kauai, que adquirió en el año 2015 por una cantidad que se especula que podría haber sido seis millones de euros, aunque la mayor parte del año vive en su rancho de Houston. En su propiedad de Hawái contaría con una enorme plantación de 3.8 hectáreas de terreno, donde pasa largas vacaciones con su familia.

Chuck Norris presumía hasta hace poco de una gran salud

Hace apenas nueve días que cumplió 86 años, una edad que quiso celebrar publicando un vídeo en su cuenta de Instagram, en la que acumula 2’8 millones de seguidores, haciendo ejercicio. Esas imágenes las acompañaba con frases como «no envejezco, subo de nivel» y «no hay nada como algo de acción en un día soleado para hacerte sentir joven». En el vídeo, para sorpresa de muchos, aparecía boxeando junto a un amigo y hasta recibía un puñetazo en el estómago.

La familia de Chuck Norris está a su lado

El mítico actor comenzó en el año 1997 una relación con la actriz Gena O’Kelly, a la que conoció cuando participó en un pequeño papel en la serie Walker Texas Ranger. En aquel momento él tenía pareja, pero el flechazo fue inmediato y este amor le hizo cortar por lo sano.

En apenas un año decidieron casarse, pero las prisas no terminaron ahí. En el año 2001 se convirtieron en padres de los mellizos Dakota y Danilee. El anterior matrimonio de Norris fue con Diane Holecheck, mujer a la que conoció cuando ambos eran compañeros de instituto. Su relación se mantuvo desde el año 1958 y hasta 1986.

Con ella fue padre de dos hijos: Mike y Eric, que han seguido los pasos de su padre y también son actores. Chuck Norris tiene una quinta hija, llamada Dina, fruto de una infidelidad que ocurrió en el año 1962.