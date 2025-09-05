Ayuso apoya el plantón de Feijóo al fiscal general para «no normalizar lo que no es normal»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apoyado públicamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haber acudido a la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Tras la polémica desatada por su ausencia al acto en el que está presente del fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz, la líder madrileña le ha agradecido no haber contribuido a «normalizar lo que no es normal».

«Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones», ha señalado la líder regional en respuesta a las críticas que ha recibido el jefe de la oposición tras anunciar que no asistiría al acto de apertura del Poder Judicial.

Ayuso, que ha ironizado sobre el respeto a las instituciones que profesan tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como sus socios de legislatura, ha puesto en entredicho al propio jefe del Ministerio Público. En este sentido, se ha preguntado si es «respeto» mantener a un fiscal general al borde de la imputación y que, este mismo viernes, «se pone hoy a hablar a la carrera judicial». «No cabe más corrupción que esto», ha expresado.

A su juicio, que García Ortiz se dirija en su discurso a los miembros de la magistratura y que, previsiblemente vayan a tener que juzgarle, «es una profunda falta de respeto a la Justicia». «Es la viva representación del sanchismo: que es la falta de respeto a las instituciones», ha señalado.

No obstante, la líder madrileña también ha tenido unas palabras para el jefe del Ejecutivo quien ha recordado insultó y atacó a los jueces este mismo lunes desde la televisión pública. Para Ayuso, «Sánchez ha decidido que para él y para los suyos no hay leyes».