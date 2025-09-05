El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, señala el comportamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su presencia en la apertura del año judicial 2025, celebrada este viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. «Que el fiscal general de un país delinca para perjudicar a uno de los grandes políticos del presidente de ese país sólo ocurre en dictaduras o en autocracias. Jamás en una democracia».

Inda fue más allá y valoró la condición de imputado del fiscal general del Estado: «Que el fiscal general de un país sea imputado y procesado por cometer un delito tan grave como el de revelación de secretos y siga en el cargo sólo ocurre en dictaduras o en autocracias».

Además, el director de OKDIARIO criticó que Álvaro García Ortiz haya estado en la apertura del año judicial: «Que el fiscal general de un país, estando procesado, se presente en un acto tan importante sólo ocurre en dictaduras o en autocracias».

Inda recordó también las palabras del presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez acusó a los jueces de prevaricar por haber osado imputar a su hermano y a su mujer».

Por otra parte, Inda puso en valor las declaraciones de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la apertura del año judicial: «Ha estado soberbia al rechazar esas acusaciones».

Por último, el director de OKDIARIO elogió la actitud del presidente del Partido Popular: «Olé por Alberto Núñez Feijóo por haber dado plantón al acto, que protagonizaba, entre otros, el fiscal general del Estado delincuente… o presunto delincuente».