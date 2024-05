Sánchez da oxígeno a Hamás y anuncia el reconocimiento de Palestina en contra de EEUU y la UE

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles el reconocimiento del Estado de Palestina. Lo ha hecho en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha detallado que el Consejo de Ministros aprobará este reconocimiento el próximo martes, 28 de mayo.

Se trata de un nuevo giro en materia de política exterior, que no cuenta ni con el respaldo de una mayoría parlamentaria, ni con el de la Unión Europea ni el de los Estados Unidos. Pero que le sirve a Sánchez para reconstruir puentes con algunos de sus socios, como Sumar, Podemos, Bildu o ERC, tras la derrota sufrida este martes a cuenta de la abolición de la prostitución. El PNV y Junts no comparten la decisión.

Hace ya algunas semanas, durante un viaje a Oriente Próximo, Sánchez anunció su voluntad de reconocer a Palestina al margen de los grandes países de la Unión Europea. Rompiendo así el consenso comunitario. Por esto ha justificado «hacerlo de forma bilateral, pasando de las palabras a la acción».

Sólo Irlanda y Noruega, en una acción coordinada y comunicada a la misma hora, han seguido los pasos de España. «El Gobierno es consciente y coherente con el sentir pacifista del pueblo español, velando por los derechos humanos», ha expresado este miércoles durante su intervención.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que a nivel geopolítico «las amenazas externas siguen ahí, pero no ha remitido la determinación de la Unión Europa» -que no sigue sus pasos de reconocer a Palestina-. Según el presidente español con su decisión «estamos impulsando una política exterior de paz y de estabilidad, velando por nuestros ciudadanos».

De esta forma, el presidente español redobla su desafío a Israel, que podría responder de inmediato con represalias contra nuestro país. Los dos estados siempre han gozado de una buena relación, a nivel diplomático y comercial, hasta que Sánchez decidió abrir una crisis con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. El reconocimiento de Palestina es dar un paso más. «Ha costado mucho», ha expresado Sánchez, acusando «al primer ministro Netanyahu» de «seguir castigando con hambre, frío y terror a miles de niños que sufren los bombardeos».

En opinión de Sánchez «luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario, pero Netanyahu está generando tanto terror que su ofensiva sólo generará seguir generando odio». El presidente del Gobierno considera que «estamos obligados a actuar, en Ucrania y en Palestina, sin dobles raseros».

El jefe del Ejecutivo, que ha retrasado una decisión anunciada ya hace meses a las puertas de la campaña electoral, por desesperación de sus socios -que le exigían hacerlo hace días-, intenta apropiarse de la solución de dos Estados, la cual se ha planteado desde hace varias décadas. Es el marco propuesto para resolver la situación entre Israel y los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, mediante el establecimiento de dos Estados para dos pueblos: Israel para el pueblo judío y Palestina para el pueblo palestino.

Reconocimiento sin apoyo de la UE

Sánchez, en los últimos meses, y tras varios viajes por Oriente Medio y Europa, reuniones en el Palacio de la Moncloa y en Bruselas -hablando con un total de once países-, Sánchez no ha logrado que cambien de opinión la inmensa mayoría de sus interlocutores. Francia, Alemania, Italia o Portugal, algunos de los países más importantes de la Unión Europea, han rechazado seguir los pasos del presidente del Gobierno español respecto a Palestina.

Irlanda, que siempre ha estado alineado con España en esta cuestión, y Noruega, a cuyo Gobierno Sánchez ha logrado mover hacia el reconocimiento tras haber dejado la puerta abierta a hacerlo, son los únicos países de la Unión Europea que han apostado por reconocer a Palestina de forma conjunta.

Malta, Eslovenia y Bélgica, que no veían mal el reconocimiento de Palestina, pero que abogaban por hacerlo con un mayor consenso a nivel comunitario, finalmente no han participado de la operación al no contar con el respaldo de Bruselas.

Tampoco hay gestos desde Oriente Próximo. Pues entre las gestiones de Sánchez a cambio de convencer a países occidentales para reconocer a Palestina, durante su viaje a Yeda, el jefe del Ejecutivo pidió al príncipe heredero de Arabia Saudí que reconociera a Israel. Algo que ni ha ocurrido ni parece que vaya a ocurrir.