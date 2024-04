La misión diplomática que se inventó Pedro Sánchez para erigirse como el líder internacional que logró el reconocimiento mayoritario del Estado palestino está fracasando. Tras varias giras por Oriente Próximo y Europa, reuniones en el Palacio de la Moncloa y en Bruselas -ha hablado con un total de once países-, Sánchez no ha logrado que cambien de opinión la inmensa mayoría de sus interlocutores. Francia, Alemania, Italia o Portugal, algunos de los países más importantes de la Unión Europea, rechazan seguir los pasos del presidente del Gobierno español. Irlanda y Malta sí están dispuestos a reconocer ya a Palestina; Eslovenia le ha dado calabazas –sólo reconocerá a Palestina cuando haya más consenso– y Noruega y Bélgica no cierran la puerta, pero tampoco comparten las prisas de Sánchez. Arabia Saudí, a la que pidió reconocer Israel, no ve con buenos ojos su petición de que reconozcan también a Jerusalén.

Sánchez, que este pasado lunes ratificó su intención de reconocer al Estado palestino de «manera bilateral» y en las próximas semanas, pese al ataque de Irán sobre Israel del sábado -que le costó condenar más de doce horas-, ha tratado de convencer a otros mandatarios para que hagan lo mismo que él. Para evitar así que España se quede sola, rompiendo el bloque de aliados occidentales que tradicionalmente han actuado al unísono en cuestiones referentes a la región de Oriente Próximo. Pero ha fracasado en sus planes, pese a los múltiples viajes que se ha organizado y las constantes reuniones y conversaciones con otros líderes para intentar asumir un rol de liderazgo internacional que deja al descubierto la poca capacidad de influencia de España. Y es que Sánchez no ha sido capaz ni de convencer a Portugal, uno de los socios tradicionales de España en este tipo de decisiones, que esperará a que la decisión se adopte de forma multilateral en la ONU.

Por ahora el presidente del Gobierno sólo ha podido sumar a Irlanda y Malta al bloque de los países dispuestos a reconocer de inmediato el Estado palestino. Dos gobiernos con poco peso a nivel comunitario e internacional. Eslovenia, que firmó un documento junto a Sánchez y estos dos países, se desmarcó este martes y dejó congelado su reconocimiento para cuando exista un mayor consenso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera ir de la mano de Malta e Irlanda en el reconocimiento de Palestina, que quiere que sea antes del verano, para que así nadie le pueda atribuir que el presidente del Gobierno de España toma una decisión unilateral. Y es que Eslovenia, Noruega y Bélgica, los otros tres gobiernos que no han cerrado la puerta a su propuesta, no comparten las prisas que tiene el jefe del Ejecutivo español. Aceptan hablar de ese escenario, pero cuando sea el momento. En ningún caso ahora y de forma urgente.

Como Portugal, ni Francia ni Alemania ni Italia, los principales estados de la UE, se suman a la idea de Pedro Sánchez de reconocer a Palestina como Estado. El rechazo de éstos a seguirle los pasos, pues, deja la posición española en el limbo de romper el consenso que hasta ahora han mantenido los Veintisiete con la región de Oriente Próximo. Una cuestión que genera una cierta inquietud en Bruselas, ya que el principal objetivo de los países árabes no es otro que desestabilizar a Europa. Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico señalan que que el presidente del Gobierno va a seguir manteniendo contactos con los líderes de otros países para intentar impulsar ese reconocimiento internacional de Palestina.

Más allá de los países de la UE, con los que Sánchez mantiene un contacto permanente y recurrente, el presidente español también ha intentado cambiar de opinión a los países árabes de cara a buscar una solución al conflicto. Con el objetivo de poder presentarse como el líder que logró allanar un pacto que alcance la paz. En su reciente viaje a Oriente Próximo, hace dos semanas, Pedro Sánchez intentó que Arabia Saudí reconociera también el Estado de Israel, como él quiere hacer ahora con Palestina. Pero sus intentos fueron infructuosos. El jefe del Ejecutivo retornó de Jedah sin un compromiso firme por parte de la teocracia saudí en esa dirección.

El secretario general del PSOE mantiene, pese a que la mayoría de los aliados de España le han dado la espalda, que «la decisión es clara, es firme e inequívoca», porque «somos coherentes con nuestras decisiones». Junto al primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, que visitó la Moncloa este lunes, el presidente Sánchez volvió a defender el reconocimiento del Estado palestino y la plena membresía de Palestina en la ONU, «aunque lo hagamos de forma bilateral», afirmó. Este jueves el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá precisamente sobre la posible entrada de Palestina, con el veto a esta posibilidad de los Estados Unidos y el respaldo de España.

Sánchez informará de Palestina

El Gobierno de Sánchez, según han informado este martes fuentes del Ejecutivo, no descarta citar a los representantes de los grupos parlamentarios en el Palacio de la Moncloa para informarles sobre la decisión del reconocimiento de Palestina como Estado, que el presidente Pedro Sánchez sigue previendo que sea una realidad antes de que acabe el mes de junio.