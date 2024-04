Noruega defiende ante Sánchez la idea de Feijóo sobre el «Estado palestino»: «La cuestión es cuándo»

Primer revés para Pedro Sánchez en su intento de lograr un consenso a nivel europeo para el reconocimiento del Estado palestino antes del verano. Este viernes, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, al que ha visitado en Oslo, le ha trasladado que no se opone a la idea del reconocimiento de los dos estados pero que hay que ver cuándo es el momento idóneo y cómo se debe hacer. Es la misma postura, con las mismas palabras, que ha mantenido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, frente a los órdagos de unilateralidad del jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha viajado este viernes a Noruega, primera parada de una gira que le llevará también a Irlanda y Eslovenia, para intentar lograr el apoyo de distintos países comunitarios a su propuesta de reconocimiento del Estado palestino. El presidente, desde que lanzó la idea hace unas semanas, siempre ha manifestado su deseo de que este paso sea dado con el máximo consenso entre los Veintisiete. Pero no descartó, de no ser posible esta vía, un reconocimiento unilateral mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Esto es lo que rechazan Feijóo y el primer ministro noruego. A ambos, uno del PP y el otro laborista, tampoco les convencen las prisas del presidente del Gobierno para contentar a sus socios.

Aunque Sánchez y Store han evidenciado este viernes su sintonía para que sus respectivos países reconozcan a Palestina como Estado, afirmando que están listos para ello y explicitando su compromiso de trabajar «codo con codo» para ello, el primer ministro noruego ha pedido antes conocer al detalle el cuándo y el como se va a hacer. La misma postura que defendió el pasado miércoles, en el pleno del Congreso, el jefe de la oposición Alberto Núñez Feijóo.

En la comparecencia conjunta que han ofrecido al término de su encuentro, Sánchez ha insistido en que ha llegado el momento de «pasar de las palabras a los hechos» y ha reiterado que España está comprometida públicamente con el reconocimiento de Palestina y su integración como pleno derecho de la ONU. «Nuestro compromiso es firme y no vamos a cejar en lograr una solución duradera», ha subrayado, dejando claro que si el reconocimiento de Palestina no es posible con un gran consenso europeo, España lo reconocerá de forma unilateral.

Store, como Sánchez, también ha respaldado la entrada del Estado palestino en la ONU. No obstante, ha manifestado que no se ha decidido aún cuándo Noruega reconocerá a Palestina porque no existe un calendario establecido, pero no ha descartado que pueda ser a la vez que lo haga España. Para que esto sea así cabría de la participación también de otros países más grandes, como Francia o Alemania, que por ahora no tienen previsto seguir las indicaciones de Sánchez.

Los dos jefes de Gobierno, tras la reunión que han mantenido esta mañana, han apelado también a la relevancia de que dos países como España y Noruega tengan sintonía ante este asunto por su papel histórico ante el conflicto con la Conferencia de Madrid de 1991 y los Acuerdos de Oslo de 1993.

Sánchez ha resaltado el «amplio respaldo» que hay en España al reconocimiento del Estado palestino, tal y como cree que se evidenció en el debate del pleno del Congreso el pasado miércoles, aunque ha lamentado que en el seno del PP haya voces distintas y algunas dicen «no» o «tal vez. La posición del PP, fijada por su líder Alberto Núñez Feijóo, es la misma que la de Noruega. El presidente, no obstante, les ha pedido “que se aclaren».

Esa opinión común respecto al conflicto de Oriente Próximo y el reconocimiento de Palestina ha quedado plasmada también en un comunicado conjunto de los dos jefes de Gobierno que hace hincapié en la defensa de la solución de los dos Estados y señala que «la creación de un Estado palestino es una condición» para materializar esa solución.

«Hemos hablado de nuestra disposición a reconocer a Palestina como Estado y a apoyar su plena adhesión a las Naciones Unidas, y hemos insistido -añade el texto- en que lo haremos cuando pueda contribuir de forma genuina y positiva a un proceso político hacia la paz entre Israel y Palestina».

Ambos condenan de forma rotunda el ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás contra Israel pero, a la vez, acusan a este país de un «uso indiscriminado y desproporcionado» de la fuerza y consideran urgente un alto el fuego y un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza.

De la misma forma apuestan por coordinarse con otras iniciativas como el Plan de Paz Árabe y defienden el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el apoyo financiero a esta organización pidiendo a los países que han suspendido sus contribuciones que las reanuden.

Asimismo, condenan los ataques «inaceptables e ilegales» contra buques civiles en el Mar Rojo, muestran su preocupación por los crecientes disturbios en la región de Oriente Próximo y llaman a la moderación a todos los actores del conflicto.