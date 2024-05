Los terroristas de Hamás aplauden a Sánchez tras reconocer Palestina: «Un paso en nuestros derechos»

El grupo terrorista Hamás ha aplaudido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer Palestina. El autodenominado Movimiento de Resistencia Islámica, ha tildado el anuncio de este miércoles del líder socialista de «un paso importante para nuestros derechos».

Hamás ha proclamado que el reconocimiento del Estado palestino acerca la creación de «un Estado independiente con Jerusalén como capital». Este agradecimiento lo ha extendido al resto de países que han reconocido a Palestina.

«Aplaudimos el anuncio de Noruega, Irlanda y España de reconocer el Estado de Palestina y consideramos que es un paso importante en el camino para materializar nuestro derecho sobre nuestra tierra y establecer nuestro Estado palestino independiente, con Jerusalén como capital», ha añadido el grupo terrorista en una nota dad a conocer en el diario palestino Filastin, un medio cercano a Hamás.

Desde Hamás han instado al resto de naciones que aún no han tomado esta decisión a que «reconozcan los derechos nacionales legítimos y apoyen la lucha del pueblo palestino para la liberación, la independencia y el fin de la ocupación sionista del territorio».

Este último mes, el reconocimiento del Estado palestino ha dado un acelerón a nivel internacional. Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas se han unido a la lista de países que reconocen la legitimidad de este Estado.

Son ya 146 países los que reconocen a Palestina, contando con España, Noruega e Irlanda. Dentro de la Unión Europea, Malta y Eslovenia también han comunicado en las últimas semanas que se unirían a Irlanda, España y Noruega en esta decisión.

El presidente del Gobierno ha manifestado este miércoles en una intervención en el Congreso de los Diputados que «el próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento de Palestina». El líder socialista ha abundado que lleva «semanas inmerso en esta cuestión» y comprometido tanto con la pacificación de Ucrania como la de Oriente Próximo: «Esa paz la deseamos también para Palestina».

El jefe del Ejecutivo español ha señalado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porque, a ojos del dirigente del PSOE, «no tiene un proyecto de paz para Palestina» y que «está generando rencor».

Ante esta decisión, el Gobierno de Israel ha decidido llamar este miércoles a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon. «Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás», ha denunciado el ministro Exteriores israelí, Israel Katz, en un comunicado.

Esta decisión se suma al mensaje previo transmitido por Israel en el que se llamaba a consultas a los embajadores en Noruega e Irlanda, Avi Nir-Feldklein y Dana Erlich, respectivamente, después de que estas naciones comunicaran a primera hora de la mañana que reconocerían el Estado palestino el próximo 28 de mayo.

El Estado judío ha expresado que «no será complaciente con los que socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad». Y ha añadido que ambos países «pretenden enviar un mensaje a los palestinos y a todo el mundo: el terrorismo compensa».

A través de las redes sociales del ministro de Exteriores, Katz había avisado a Sánchez de que si seguía los pasos de Irlanda y Noruega, se llevarían a cabo las mismas decisiones a nivel diplomático con nuestro país: «Si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra».

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024