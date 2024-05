Israel llama a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, por el anuncio que ha hecho este miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que reconocerá el Estado palestino. Israel ya ha llamado a consultas a sus embajadores en Noruega e Irlanda, Avi Nir-Feldklein y Dana Erlich, respectivamente. El Estado judío había adelantado que haría lo propio con España si, como ha comunicado Sánchez, reconocía el Estado palestino. Esta decisión «premia a Hamás», ha manifestado el ministro Exteriores israelí, Israel Katz.

«El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento», ha avanzado Sánchez en su comparecencia, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. En esa misma intervención, el líder socialista ha reprochado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que «no tiene un proyecto de paz para Palestina» y que «está generando rencor».

El jefe del Ejecutivo ha manifestado que lleva «semanas inmerso en esta cuestión» y ha subrayado su compromiso por la «pacificación» de la región, después de expresar que espera el fin de la guerra en Ucrania: «Esa paz la deseamos también para Palestina».

El Gobierno de Israel también ha anunciado la mañana de este miércoles que ha llamado a consultas a sus embajadores en Noruega e Irlanda, después de que los Gobiernos de ambos países hayan anunciado que reconocerán el Estado palestino, como España. El Estado judío ha transmitido que «no será complaciente con los que socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad».

Además, ha criticado que estos dos países «pretenden enviar un mensaje a los palestinos y a todo el mundo: el terrorismo compensa». En un mensaje del ministro de Exteriores israelí en la red social X, antes Twitter, ya se avisaba que haría lo mismo con España si tomaba esta decisión, tal y como ha hecho el presidente del Gobierno en su discurso en la Cámara Baja de este miércoles: «Si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra».

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024