La cotización del oro al contado retoma su escalada este lunes, y ha llegado a superar por primera vez el umbral de los 4.600 dólares por onza (nuevo máximo histórico), mientras que el dólar profundiza su caída frente al euro, tras conocerse que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afronta una investigación del Departamento de Justicia ordenada por Donald Trump.

Esta investigación, que Powell ha calificado como «cacería», está relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

Las renovadas presiones del Gobierno liderado por Donald Trump al banquero central estadounidense se suman así a las perspectivas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica para impulsar hoy la cotización del oro al contado hasta un máximo histórico intradía de 4.612,40 dólares, con una subida del 2,5% respecto del último cierre.

De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de 2026 una revalorización superior al 5%, después de despedir 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%. El analista Antonio Castelo de iBrokera ya vaticinó en OKDIARIO que el oro seguiría subiendo pese al acceso de EEUU a las reservas de Venezuela.

Hay que tomar en consideración las compras de oro por parte de los bancos centrales y la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, que empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses, además de la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell, si bien el presidente de la Fed ha enmarcado esta acción en «las amenazas y la presión constante» de la Administración de Donald Trump.

Investigación a Powell

«El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal», ha relatado en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

Powell, que ha asegurado mantener un «profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas», ha considerado la investigación en su contra como una «acción sin precedentes» de Washington, que «debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno».

«Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley», ha señalado en un discurso en el que ha asegurado que «la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente».

«Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso», ha asegurado antes de defender que el organismo ha informado al Congreso sobre este asunto a través de «testimonios y otras divulgaciones públicas». «Esos son pretextos», ha agregado.

En cambio, ha reiterado, «se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación».

Powell ha subrayado su labor al frente de la Fed durante cuatro administraciones, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, en las que ha desempeñado sus funciones «sin temor ni favoritismos políticos», centrándose únicamente «en su mandato de estabilidad de precios y máximo empleo».

«El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense», ha aseverado.

Trump ha abogado insistentemente por bajar los tipos de interés a toda costa para reducir los costes de financiación del Gobierno federal y dinamizar la actividad del sector privado.