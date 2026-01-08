Antonio Castelo, analista de mercados en iBroker, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar de cómo la caída de Nicolás Maduro en Venezuela va a afectar a los mercados, al oro y a la cotización del petróleo. Según el profesional, por el momento y dada toda la inversión que hay que hacer en la nación sudamericana para reflotarla, el impacto no va a ser significativo. El experto mantiene que los mercados ya se están dando cuenta de que es pronto para ser demasiado optimistas.

PREGUNTA.- ¿Cómo afecta la caída de Maduro en Venezuela a los mercados?

RESPUESTA.- La salida forzada de Maduro y la inestabilidad asociada que llega con todo esto pillan a Venezuela en un momento en el que tiene una importancia mínima, muy limitada a nivel de la economía global. Vemos más movimientos sectoriales en el sector energético o en el sector defensa que caídas o movimientos indiscriminados a nivel del mercado global.

De hecho, lo que se está leyendo es un riesgo muy local, con implicaciones muy acotadas, salvo que derivase en un conflicto regional superior en el tema del petróleo. El canal de transmisión es más claro. Es verdad que Estados Unidos, su presidente, ha dicho «vamos a conseguir que el petróleo venezolano adquiera un mayor ritmo, una mayor producción».

¿Qué es lo que ocurre? Que Venezuela es un país que tiene unas reservas muy importantes de petróleo, pero es un petróleo que no es de una calidad excesiva. Y también es verdad que, después de tantos años con una producción tan limitada, las inversiones que hay que hacer allí son grandes y el periodo de tiempo para que se pueda aumentar la producción claramente es tan largo que yo creo que el mercado ha pasado de una situación de optimismo a darse cuenta de que esto es algo que puede tardar bastante.

Por otra parte, el mercado lo que está descontando es que hay un abastecimiento muy importante de petróleo a nivel global ahora mismo. Entonces, después de ese primer movimiento en el que se pensaba que el crudo pudiera subir por la inestabilidad que generaba la entrada de los militares americanos en Venezuela, se ha visto que realmente el impacto iba a ser mínimo y, de hecho, el precio del petróleo ha bajado.

El oro de Venezuela

P.- ¿Puede impactar en la cotización del oro por lo de Venezuela?

R.- El oro ya ha hecho un recorrido muy importante. No solamente en 2025, sino que se viene arrastrando desde 2024 y 2023. Esto lo ha llevado claramente a los niveles de 4.000 y 4.400 dólares por onza. Sobre todo, aquí hay que decir que este movimiento, aparte de lo que supone unos tipos reales a la baja y un mundo geopolíticamente muy revuelto, y que el oro sigue siendo un artículo de protección, una inversión de protección para el mercado cuando la geopolítica está complicada, ha subido por las compras récord de bancos centrales.

Entonces, a partir de ahora, que estamos en prácticamente máximos, pues lo razonable es esperar más volatilidad, quizás fases de consolidación en torno a niveles más altos, pero todavía con un sesgo alcista, tanto en cuanto los bancos centrales sigan comprando oro. Están comprando en el entorno de unas mil toneladas al año. Además, el mercado sigue descontando recortes de tipos de interés en 2026.

Si miramos el caso concreto de Venezuela, pues nos ocurre lo mismo que decíamos antes. El impacto potencial sobre el precio del oro por lo de Venezuela es muy limitado en términos cuantitativos. ¿Por qué? Pues porque el país cerró en 2024 con unas reservas oficiales en torno a 53 toneladas. Esto es muy poco. Según el propio Banco Central de Venezuela, tenía unas 30 toneladas y pico bloqueadas por el Banco de Inglaterra, que estaban valoradas en unos 1.400 millones de libras.

Estamos hablando, grosso modo, de un 0,2% del oro que tienen los bancos centrales a nivel mundial almacenado, que suman unos 1.000.000.000 de onzas en reservas. Entonces, aunque Estados Unidos llegase efectivamente a controlar o a movilizar esas reservas, sería un movimiento relevante desde un punto de vista político, pero insuficiente por sí solo para mover de forma duradera y efectiva la cotización del oro en un mercado global de ese tamaño.

Tampoco creo que el oro sea un factor clave en el movimiento de Trump. Yo creo que desde fuera el mercado tiende a verlo más como una pieza dentro de un tablero. Mayor control de recursos estratégicos, más petróleo, más minerales, quizás presión financiera sobre regímenes adversos y el mensaje al resto de países emergentes después de los precedentes de Rusia. Los americanos están ahí, no van a dejar tampoco que aquello se desmadre, pero poco más. O sea, como efecto de cara al mercado, realmente muy poco.