Sánchez se arrodilla ante Sumar y llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv tras el veto a Díaz

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cumple con el deseo de sus socios de Sumar y ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv como respuesta a las «calumnias» de Israel y el veto a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, y a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, comunicada por el ministro israelí, Gideon Saar, junto a la crítica de las medidas impulsadas este lunes por Pedro Sánchez.

Albares llama a consultas a Ana María Solomon, embajadora española en Tel Aviv, debido a las «calumniosas acusaciones» hacia España y las «inaceptables medidas» contra las ministras del Gobierno.

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, ha analizado este lunes, primero a través de un escrito en las redes sociales y después en rueda de prensa desde Hungría, las medidas anunciadas por el presidente español, Pedro Sánchez, quien a primera hora ha lamentado no tener armas nucleares para evitar el «genocidio» de Israel en Gaza.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español responden a la acusación desde Israel, en la que denuncian que un «Gobierno corrupto» está intentando «distraer la atención» de sus escándalos. Además, Saar ha anunciado el veto contra Yolanda Díaz y Sira Rego, ambas ministras provenientes de la formación Sumar, que han acusado al estado israelí de cometer «crímenes de guerra» y de ser «un Estado genocida», respectivamente.

Sumar ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas anunciado por Sánchez y reclama retirar a la embajadora española en Tel Aviv, como medida demostrativa para plasmar la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo.

Sumar pide más medidas

A pesar de que los miembros de la formación Sumar, entre ellos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la propia Yolanda Díaz, han considerado como positivas las medidas anunciadas en la mañana de este lunes por Pedro Sánchez contra Israel, no están del todo satisfechos y por ello han pedido una actuación mayor, incluyendo la llamada a consulta de la embajadora de España en Tel Aviv, medida previa a la ruptura de relaciones.

«Hoy que Netanyahu ha tomado medidas para prohibir la entrada de la ministra Sira Rego y de mí misma, se justifica más que nunca romper relaciones», ha transmitido este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en una entrevista en La Sexta, después de conocer lo expuesto por Sánchez en referencia a Israel por su actuación en el conflicto en Gaza.