Los terroristas de Hamás celebran el embargo de Sánchez a Israel: «Paso político y moral significativo»

El grupo terrorista palestino Hamás ha celebrado este lunes las iniciativas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel y ha pedido a otros países que adopten medidas similares. «Representa un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener el genocidio», ha dicho el grupo terrorista en un comunicado este lunes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado nueve medidas este lunes contra Israel por la guerra en Gaza. Entre las medidas también se incluye más ayuda humanitaria para la Franja y prohibir la entrada en España a israelíes implicados en el conflicto.

Esta decisión «representa un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener la guerra de genocidio, hambre y desplazamiento contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza», según ha dicho Hamás. El grupo terrorista celebra también la decisión de España de denegar el permiso en los puertos españoles a los barcos que transporten combustibles y material militar destinado a las fuerzas armadas israelíes.

Pedro Sánchez ha informado sobre las nueve medidas contra Israel por lo que ha denominado un «genocidio» contra la población palestina. Las medidas anunciadas por Sánchez se aplicarán de forma inmediata e incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria para la Franja.

Sánchez ha considerado estas acciones como «un paso más» para presionar a Israel para poner fin a la guerra de Gaza. El estado judío inició la ocupación de la Franja de Gaza con el objetivo de «acabar con Hamás», como ha repetido en varias ocasiones Benjamín Netanyahu, presidente de Israel. La ofensiva contra el grupo terrorista se inició después del atentado del 7 de octubre de 2023, en el que Hamás mató a más de 1190 personas y tomó 250 rehenes.

La primera de las medidas en aplicarse será la aprobación urgente mediante un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas que España ha aplicado de facto desde octubre de 2023. De este modo se establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. España también denegará la entrada a su espacio aéreo a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles para las fuerzas armadas israelíes.

También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados. Con el mismo objetivo, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

De la misma forma, se reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah, y habrá nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

Sánchez ha anunciado igualmente el aumento de la contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (la UNRWA) de diez millones de euros adicionales, así como un incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

El presidente del Gobierno ha comenzado por reconocer que el pueblo judío «ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas que fue el Holocausto» y que merece tener un Estado propio y poder sentirse seguro en él, y ha reiterado que, por eso, el Gobierno de España ha condenado «desde el primer día» los «ataques terroristas y secuestros de Hamás».

España, ha subrayado Sánchez, «apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar» pero «con la misma convicción» distingue entre «proteger tu país, proteger a tu sociedad» y «bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes».