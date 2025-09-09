Un familiar de un rehén de Hamás: «Sánchez es un hipócrita al hablar de genocidio»

Un familiar de uno de los rehenes que los terroristas de Hamás ha reconocido que «creo que [Pedro Sánchez es] un hipócrita al hablar de genocidio». Matan Eshet es primo de Evyatar David, secuestrado por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023 en el Festival Nova de Reim, cerca de la Franja de Gaza. Hamás publicó en agosto un vídeo en el que Evyatar David cava su propia tumba obligado por los terroristas. Matan Eshet ha hablado con OKDIARIO este lunes 8 de septiembre en el paseo marítimo de Tel Aviv junto a un monumento en memoria de los supervivientes del Holocausto, a los que se les negó la entrada en Israel durante el Mandato británico. La zona fue administrada por los británicos entre 1922 y 1948.

Eshet ha destacado durante la entrevista en Tel Aviv en un viaje organizado por EIPA (Europe Israel Press Association) que cree que Sánchez está invitando a Hamás. El encuentro se ha producido el mismo día en el que Sánchez ha anunciado una serie de medidas contra Israel a consecuencia de su operación de respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre. Posteriormente, dos terroristas palestinos han cometido un atentado terrorista en Jerusalén. Han muerto asesinadas seis personas, entre ellas un español.

«Es una de las razones por las que la proporción de muertes entre militantes y no militantes es una de las más bajas. Esto demuestra lo mucho que están haciendo los militares y el gobierno para garantizar que la mayor cantidad posible de civiles no resulte herida. Creo que no menciona que Hamás está poniendo en peligro a los gazatíes, impidiéndoles huir, sin darles opción de sobrevivir», ha razonado Matan Eshet, primo de uno de los rehenes de Hamás.

Actualmente, se cree que todavía quedan vivos 20 personas secuestradas por los terroristas el 7 de octubre de 2023. Mientras, hay en la Franja de Gaza alrededor de 28 cuerpos. En cambio, Tal Rabina, director de Estrategia y jefe de la oficina de Israel, ha explicado a este periódico que «no se sabe dónde están algunos cuerpos».

Invitación de Sánchez a Hamás

Matan Eshet ha recordado que Pedro Sánchez «básicamente, está promoviendo, hablando y difundiendo la propaganda de Hamás, que es una organización terrorista, por todo el mundo».

En este sentido, ha advertido que «creo que lo que no entiende es que, en el momento en que apoya a Hamás, una organización terrorista, los está invitando a ir a España a hacer cosas que nadie puede ni imaginar. No se van a detener solo con Israel. No se van a detener con los judíos. Quieren apoderarse de todo el mundo. Si no lo entendemos con la suficiente rapidez, tendrán personal y ventas en todos los países del mundo, y ocurrirá en otro lugar».

Eshet ha explicado que su primo fue secuestrado en el Festival Nova, que se celebró entre el 6 y el 7 de octubre de 2023 cerca de la Franja de Gaza en Reim. En el vídeo, que publicó Hamás, ha destacado que su primo parecía «su propia sombra». «Apenas se parece a él mismo, apenas se le escucha como él mismo. En general, nos destrozaba. Me derrumbé en mi propia cocina y tardé 15 minutos en poder hablar», ha recordado sobre las últimas imágenes de su primo con vida difundidas en agosto.

«Para nuestra familia, fue devastador porque temía por su vida antes de saber que lo estaban torturando y matando de hambre, pero no podíamos imaginar que realmente se viera así. Esperábamos que tuviera algo de comida. Vimos una mano terrorista más grande que su pierna», ha recordado.