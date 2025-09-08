Cuatro muertos y varios heridos en un atentado en Jerusalén: dos terroristas abren fuego en un autobús

Jerusalén ha sufrido este lunes un nuevo episodio de violencia tras un atentado terrorista en el barrio de Ramot, al norte de la ciudad. Según confirmaron las autoridades, dos hombres armados han abierto fuego contra un autobús en un cruce de tráfico, provocando cuatro muertos y múltiples heridos graves.

El balance inicial de heridos, confirmado por los servicios de emergencia y la Policía israelí, apunta a 15 heridos, de los cuales seis permanecen en estado grave. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales de Jerusalén, mientras que equipos médicos de Magen David Adom desplegaron un amplio dispositivo para atender a los afectados en el lugar del ataque.

Los atacantes fueron abatidos en el acto por fuerzas de seguridad que llegaron rápidamente al área tras los primeros disparos. La Policía ha iniciado un operativo de investigación para determinar la identidad de los agresores y si contaban con apoyo logístico o vínculos con organizaciones armadas.

Aunque hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría, fuentes de seguridad no descartan que se trate de un atentado relacionado con la escalada de violencia registrada en los últimos meses tanto en Jerusalén como en Cisjordania. Las autoridades israelíes han reforzado la seguridad en varios puntos estratégicos de la ciudad para prevenir posibles ataques adicionales.