El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, analizó la última decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no participar en la próxima edición del Festival de Eurovisión si lo hace Israel y de la idea que sondea el ejecutivo socialista de renunciar al Mundial de Fútbol de 2026 si lo disputa la selección israelí.

El periodista cree que el presidente del Gobierno no tiene ningún sentido del ridículo en el asunto de Eurovisión: «Pedro Sánchez carece del sentido más elemental del ridículo si alguna vez lo tuvo, cosa que dudo seriamente. Ahora ha promovido y forzado que Televisión Española diga que no participaremos en la próxima edición de Eurovisión si lo hace Israel, país, por cierto, que ha ganado más ediciones que España».

Inda cree que esa decisión del líder del PSOE le provocaría una inmensa pérdida de votos en unas hipotéticas elecciones: «Pedro Sánchez o es tonto o se lo hace porque Israel va a concursar con toda seguridad y a ver si tiene bemoles para mantener su palabra, porque yo no me imagino la cantidad de votos que se le irían por el desagüe, más incluso que por la corrupción, si se atreve a dejarnos fuera de ese concurso tan entrañable para todos los españoles».

El director de OKDIARIO también se pronunció sobre la valoración del Gobierno de renunciar a participar en el próximo Mundial de Fútbol si se clasifica Israel: «Y ahora Patxi López, que está por debajo en intelecto de Abundio, anuncia que están valorando que España no participe en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el próximo año. Querido Patxi López, eres un mamarracho, porque hay que decirte que la Federación Española opera por la legislación FIFA. Ahí no tenéis nada que hacer».

Por último, Inda deja claro que España disputará el Mundial 2026: «Por supuesto que vamos a participar en el próximo Mundial, digáis lo que digáis, juegue Israel o no juegue. Y también te digo una cosa, querido Patxi, vamos a ganar el Mundial. Como te digo, querido Abundio, no podéis prohibir participar en el Mundial, pero si lo prohibierais, no tendríais España para correr. Pero tranquilo, vamos a ganar el Mundial y lo vamos a ganar a pesar de vosotros».