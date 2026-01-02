Ni Canadá ni EEUU: las ‘cataratas del Niágara’ están en España y son un espectáculo brutal

Las cataratas del Niágara están en España y son un espectáculo brutal, ni tendrás que viajar ni a Canadá ni EEUU. Podemos descubrir un espectáculo natural sin precedentes en estos días en los que cada detalle cuenta. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué podemos hacer en un viaje que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta.

Ni EEUU ni Canadá

Las cataratas del Niágara estarán en España

Los expertos de AlojamientoLaRoca nos explican que: «El Pozo de los Humos es una de las cascadas más impresionantes de España, con una caída de agua de más de 50 metros en plena naturaleza. Situada en el Parque Natural de Arribes del Duero, atrae cada año a visitantes que buscan disfrutar de su fuerza y de las espectaculares vistas que la rodean. En este artículo exploramos su ubicación, cómo visitarla y todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo la experiencia. La cascada se forma gracias al río Uces, que se precipita con fuerza antes de unirse al Duero, creando una nube de vapor que da nombre al lugar. En épocas de caudal abundante, especialmente en invierno y primavera, la caída genera un estruendo que se escucha desde varios metros de distancia, mientras el agua envuelve el entorno en una bruma característica. El enclave está rodeado de un paisaje único, con paredes de granito, senderos señalizados y miradores que permiten contemplar la cascada desde diferentes perspectivas. Tanto si se visita desde Masueco como desde Pereña de la Ribera, la experiencia es inolvidable y muestra uno de los rincones más emblemáticos del parque natural».

Siguiendo con la misma explicación: «El Pozo de los Humos se encuentra entre los municipios de Masueco y Pereña de la Ribera, en pleno Parque Natural de Arribes del Duero, provincia de Salamanca. Desde ambos pueblos existen accesos señalizados que llevan directamente a los miradores de la cascada, lo que permite visitarla cómodamente tanto en coche como a pie. Desde Masueco se puede llegar por una pista asfaltada que conduce hasta un aparcamiento cercano al mirador superior. Desde allí, un breve paseo de apenas 600 metros lleva al punto de observación, situado justo frente a la caída del agua. Es la opción más sencilla y accesible para quienes quieran disfrutar de las vistas sin hacer una ruta larga. En Pereña de la Ribera también hay una pista habilitada que llega hasta un aparcamiento cercano al mirador inferior. El recorrido a pie desde este punto es de aproximadamente 800 metros y desciende hasta la base de la cascada, donde se aprecia la magnitud del salto de agua y la nube de vapor que lo caracteriza».