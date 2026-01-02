Un vídeo muestra a jóvenes bailando mientras el bar de Crans-Montana era devorado por las llamas

Un vídeo difundido en las últimas horas en redes sociales ha dejado al descubierto la escalofriante actitud de numerosos jóvenes durante el inicio del incendio que acabó en tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana con un saldo de 40 muertos y 115 heridos. Las imágenes muestran cómo, mientras el local era devorado por las llamas, decenas de personas permanecían bailando y grabando con sus móviles, completamente ajenas al peligro mortal que se cernía sobre ellos.

Según se aprecia en las grabaciones, la música continuaba sonando a todo volumen a medida que avanzaba la evacuación, por lo que el sonido persistió durante varios minutos cruciales. Alrededor de las llamas, grupos de jóvenes bailaban, sacaban fotografías y permanecían en el lugar sin mostrar señales de alarma, completamente inconscientes del peligro real.

Las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca ‘Le Constellation’, en la localidad suiza de Crans-Montana, tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que colgaban del techo del bar. «Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio», ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

Sin extintores ni evacuación organizada

El bar estaba abarrotado de jóvenes, muchos de entre 15 y 20 años, y contaba con una sola puerta de salida, un hecho que agravó dramáticamente la situación. La densidad de personas, el humo tóxico y la propagación súbita del fuego convirtieron la evacuación en algo prácticamente imposible, según confirman los testimonios de supervivientes y las propias imágenes del suceso.

La indignación va en aumento al conocerse más imágenes grabadas dentro del local. «Es incluso peor de lo que pensaba… el techo está en llamas y material incandescente cae sobre ellos, comienzan a extenderse gases tóxicos y la música sigue sonando a todo volumen, no hay alarmas y los jóvenes están bailando y cantando «, comenta un usuario en redes. «Las imágenes también revelan un comportamiento impactante en el interior: imprudencia, una desconexión total con la realidad y gente filmando la escena en lugar de ayudar, lo que exacerbó aún más el caos de este desastre», comenta otro usuario.

Otro usuario defiende la labor del DJ del local: «La música continuó porque el DJ fue el único que reaccionó, levantándose de sus platos para buscar algo que apagara el fuego. Al menos, eso es lo que dicen los medios suizos». Otro señalaba directamente a los propietarios: «Los dueños son totalmente responsables, sobre todo por permitir la entrada de menores a un bar que vende alcohol; eso por sí solo es grave. Sin seguridad, sin salida, sin extintor cerca, música alta… ¿Dónde estaban los adultos en todo esto?».

Lo más grave del vídeo es lo que no se ve: no se utilizaron extintores por parte del personal del local ni de los asistentes. Tampoco se llevó a cabo una evacuación organizada con las medidas de seguridad básicas que exige cualquier protocolo de emergencias.