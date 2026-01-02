El truco viral que recomiendan los británicos para evitar a los carteristas en España: funciona

Los británicos recomiendan este truco viral para evitar a los carteristas en España, funciona y es uno de los más recomendables. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Hay ciudades de nuestro país que se han convertido en un problema para muchas personas, sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Los británicos son los que nos ayudarán a conseguir un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de empezar a pensar en cómo caminar con algunos detalles que podremos empezar a poner en práctica de tal forma que puede acabar siendo lo que nos ayudará a vivir más en consonancia a todo lo que tendremos por delante. Con ciertos detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este truco funciona y nos evitará más de un susto con los carteristas.

Funciona esta recomendación de los británicos

Los británicos son uno de los turistas que más llegan a nuestro país. En especial son amantes de algunas ciudades en las que quizás tendremos que prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que serán esenciales.

Es momento de apostar claramente por algunos elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una situación inesperada. Con un giro radical que conseguiremos siguiendo las recomendaciones de los británicos que pueden ayudarnos con algunos detalles que pueden ser claves.

Esta recomendación ayuda contra una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta recomendación para evitar un robo inesperado puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Este es el truco viral contra los carteristas que funciona

Tal y como explican en este artículo del DailyMail: «Un expatriado británico ha revelado cómo vivir en España le ha enseñado a detectar a un carterista en cuestión de segundos. James Smith, un hablante fluido en español y fundador de Learn Spanish with James, ha pasado más de una década viviendo y enseñando en España, Argentina y Costa Rica. Su experiencia en países de habla hispana le enseñó no solo el idioma, sino también las formas sutiles en que los lugareños navegan de forma segura en espacios concurridos. James dice: «Después de vivir en España durante años, empiezas a notar los mismos patrones que observan los lugareños. «No deberías sospechar de todos. Se trata más de saber qué comportamiento se destaca en una multitud». De hecho, el carterista es una de las preocupaciones de seguridad más persistentes para los viajeros de toda Europa.

Los principales destinos turísticos de España, como Barcelona, Madrid y Valencia, se encuentran constantemente entre las ciudades más afectadas por este tipo de robo. Si bien los visitantes a menudo se sienten ansiosos por proteger sus pertenencias, hay un enfoque más efectivo que la paranoia constante».

Siguiendo con la misma explicación: «Los carteristas son hábiles para parecer que pertenecen», explica James. «Se vestirán como turistas, llevarán mapas, incluso tomarán fotos. Pero si sabes qué buscar, su comportamiento puede delatarlos fácilmente».

La primera señal reveladora de un carterista es una persona que se detiene, aparentemente sin propósito. James dice: «Cuidado con las personas que parecen estar matando el tiempo en áreas de mucho tráfico. Turistas genuinos se detienen a mirar algo específico. Los carteristas escanean a la multitud en sí mismo». Por ejemplo, podrían pararse cerca de las entradas del metro, monumentos populares o plazas concurridas sin parecer que esperan a nadie o que tomen fotos. En segundo lugar, en los puntos de interés turístico, la mayoría de los visitantes miran la arquitectura, los artistas callejeros o sus teléfonos en busca de direcciones, mientras que los carteristas miran las bolsas, los bolsillos y cómo la gente lleva sus pertenencias. Además, muchos carteristas caminan demasiado cerca en espacios abiertos. «Los lugareños se dan cuenta cuando alguien mantiene una distancia innecesariamente estrecha», señala James. «Si estás en un área poco contatada y alguien está justo detrás de ti, vale la pena prestar atención a eso». Además, los carteristas a menudo usan chaquetas, bufandas o bolsas que pueden usar para ocultar artículos robados u ocultar sus manos mientras trabajan, lo que podría destacar en climas cálidos».