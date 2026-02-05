‘Pasapalabra’: horario y cómo ver a Manu o a Rosa ganar el mayor bote de la historia del programa

Ha sido una larga travesía pero, como todo buen viaje que se precie, este también tiene que llegar a su fin. Este jueves 5 de febrero, los espectadores de Antena 3 serán testigos de un cambio especial en la programación de la cadena. Pues, después de mucho tiempo, hay nuevo ganador de Pasapalabra. El popular formato, presentado por Roberto Leal, se ha convertido en una de las grandes joyas de la corona del grupo de comunicación. Pues, no hay espectador que no quiera seguir de cerca la batalla campal que tienen siempre Manu Pascual y Rosa Rodríguez en la prueba de El Rosco.

Ambos participantes llevan más de un año intentando llevarse a casa ese jugoso premio del bote. Pero, nunca han logrado completar en verde todas las letras de la prueba. Hasta ahora. Antena 3 ha preparado una programación especial para esta noche. Pues, la audiencia podrá ver Pasapalabra en horario prime time y será ahí cuando se revele el nombre del concursante ganador. Una noche repleta de emociones donde, además, podremos ver a los grandes protagonistas acudir como invitados a El Hormiguero. Pues, teniendo en cuenta que uno de ellos se llevará el bote más grande de la historia de Pasapalabra, no es de extrañar que Pablo Motos quiera entrevistarlos.

Horario y cómo ver el programa especial de ‘Pasapalabra’

Como hemos comentado a lo largo de la noticia, y ya es bien sabido por todos, el programa se emitirá en Antena 3. A partir de las 20:00h (hora antes en las islas Canarias), la cadena emitirá Rosa y Manu: un duelo de récords. Un programa especial donde se realizará un repaso de la trayectoria de ambos protagonistas en el concurso. Pues, en el caso de Manu, lleva más de 400 programas luchando por el bote.

Pero, para poder ver el programa especial, habrá que esperar un poco. El equipo de Antena 3 quiere aprovechar la ocasión todo lo que sea posible. Por ello, a partir de las 21:45h, El Hormiguero tomará el relevo con el objetivo de entrevistar a los grandes protagonistas. Un encuentro inolvidable y donde Manu y Rosa saldrán de su zona de confort para conocer a Trancas y a Barrancas.

Esta estrategia por parte del grupo de comunicación no es nueva. Pues, como bien recordarán los fans de Pasapalabra, ganadores como Rafa Castaño, en 2023, y Óscar Díaz, en 2024, también tuvieron que pasar por el programa de Motos. Será luego, en torno a las 23:00h, cuando comience la emisión del programa de Pasapalabra donde se podrá ver cómo Manu o Rosa se llevan esos casi 3 millones de euros.

Asimismo, indicamos que para verlo tan solo hay que tener sintonizado el canal de Antena 3 en la televisión o en el dispositivo deseado. Todo ello siempre a la hora que hemos señalado. En el caso de no disponer de una televisión, también es posible verlo gracias a la aplicación de atresplayer. El usuario solo necesita descargársela, registrarse y listo. Se pueden ver los contenidos del grupo Atresmedia en directo. Una alternativa que nunca viene mal recordar.