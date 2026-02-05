Ganador del bote de Pasapalabra hoy en directo: quién se lo lleva y última hora de Manu Pascual y Rosa Rodríguez

Los más fieles seguidores de Pasapalabra están de enhorabuena: hoy se entrega el bote del programa y Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el codiciado premio que entrega el espacio de Antena 3. Pero éste no es un bote cualquiera porque es el mayor bote de la historia del concurso que presenta Roberto Leal.

Aquí podrás seguir en directo la última hora del rosco y del bote de Pasapalabra que hoy acabará en manos de Rosa Rodríguez o de Manu Pascual.

El bote de ‘Pasapalabra’, en directo

Antena 3 ha modificado ligeramente su programación para hacer de la entrega del bote de Pasapalabra un gran evento. De esta forma, el programa presentado por Roberto Leal se emitirá por la tarde como viene siendo habitual y será después de El Hormiguero cuando podamos ver un programa especial.

A qué hora es el rosco de ‘Pasapalabra’

Hoy, jueves 5 de febrero, Antena 3 emitirá El Hormiguero en su horario habitual (21:55), un programa que será muy especial porque Manu Pascual y Rosa Rodríguez estarán junto a Pablo Motos antes de la entrega especial de Pasapalabra, que se emitirá en torno a las 23:00 horas.

Cuántos programas llevan Rosa y Manu

Rosa Rodríguez lleva 307 programas en Pasapalabra y acumula más de 167.000 euros por todas sus participaciones mientras que Manu Pascual lleva 438 programas y supera a Rosa en victorias (118) frente a las 94 de la gallega.

¿Dónde se graba Pasapalabra?

Pasapalabra se graba en los estudios centrales de Antena 3, que están situados en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Como han contado los concursantes en el programa especial que ha emitido la cadena hoy, ambos llegan a los estudios y después de comer algo, pasan por maquillaje y van directos a grabar las pruebas grupales.

¿Quién gana el rosco de ‘Pasapalabra’?

Todavía queda un rato para que podamos conocer al ganador de Pasapalabra. Antena 3 ha modificado su programación porque hoy es un día muy especial para la cadena de San Sebastián de los Reyes. A la hora habitual del programa, Antena 3 ha decidido emitir un especial sobre el paso de Manu y Rosa por el programa y será después de El Hormiguero cuando comience lo fuerte: en pleno access-time conoceremos quién es el ganador del rosco de Pasapalabra. Será a partir de las 22:45 cuando comience este programa que repartirá un bote de 2,7 millones de euros.

¿Cuánto se lleva Hacienda del bote?

Esta tarde Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el bote de Pasapalabra y ganarán una gran cantidad de dinero. Sin embargo, Hacienda también va a ganar gracias a ellos. Ahora mismo hay un bote acumulado de 2,7 millones de euros y Hacienda se quedan con un 24,5%. Sin embargo, esto no es todo porque depende de la comunidad autónoma en la que viva el ganador, hay que sumarle otro porcentaje que eleva la cifra al 45,5%. Es decir, que Hacienda se llevará casi un millón de euros del bote de Pasapalabra.