Ganador del bote de Pasapalabra hoy en directo: quién se lo lleva y última hora de Manu Pascual y Rosa Rodríguez
Los más fieles seguidores de Pasapalabra están de enhorabuena: hoy se entrega el bote del programa y Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el codiciado premio que entrega el espacio de Antena 3. Pero éste no es un bote cualquiera porque es el mayor bote de la historia del concurso que presenta Roberto Leal.
Aquí podrás seguir en directo la última hora del rosco y del bote de Pasapalabra que hoy acabará en manos de Rosa Rodríguez o de Manu Pascual.
El bote de ‘Pasapalabra’, en directo
Antena 3 ha modificado ligeramente su programación para hacer de la entrega del bote de Pasapalabra un gran evento. De esta forma, el programa presentado por Roberto Leal se emitirá por la tarde como viene siendo habitual y será después de El Hormiguero cuando podamos ver un programa especial.
A qué hora es el rosco de ‘Pasapalabra’
Hoy, jueves 5 de febrero, Antena 3 emitirá El Hormiguero en su horario habitual (21:55), un programa que será muy especial porque Manu Pascual y Rosa Rodríguez estarán junto a Pablo Motos antes de la entrega especial de Pasapalabra, que se emitirá en torno a las 23:00 horas.
Cuántos programas llevan Rosa y Manu
Rosa Rodríguez lleva 307 programas en Pasapalabra y acumula más de 167.000 euros por todas sus participaciones mientras que Manu Pascual lleva 438 programas y supera a Rosa en victorias (118) frente a las 94 de la gallega.
¿Dónde se graba Pasapalabra?
Pasapalabra se graba en los estudios centrales de Antena 3, que están situados en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Como han contado los concursantes en el programa especial que ha emitido la cadena hoy, ambos llegan a los estudios y después de comer algo, pasan por maquillaje y van directos a grabar las pruebas grupales.
¿Quién gana el rosco de ‘Pasapalabra’?
Todavía queda un rato para que podamos conocer al ganador de Pasapalabra. Antena 3 ha modificado su programación porque hoy es un día muy especial para la cadena de San Sebastián de los Reyes. A la hora habitual del programa, Antena 3 ha decidido emitir un especial sobre el paso de Manu y Rosa por el programa y será después de El Hormiguero cuando comience lo fuerte: en pleno access-time conoceremos quién es el ganador del rosco de Pasapalabra. Será a partir de las 22:45 cuando comience este programa que repartirá un bote de 2,7 millones de euros.
¿Cuánto se lleva Hacienda del bote?
Esta tarde Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el bote de Pasapalabra y ganarán una gran cantidad de dinero. Sin embargo, Hacienda también va a ganar gracias a ellos. Ahora mismo hay un bote acumulado de 2,7 millones de euros y Hacienda se quedan con un 24,5%. Sin embargo, esto no es todo porque depende de la comunidad autónoma en la que viva el ganador, hay que sumarle otro porcentaje que eleva la cifra al 45,5%. Es decir, que Hacienda se llevará casi un millón de euros del bote de Pasapalabra.
Quién gana el bote de ‘Pasapalabra’, según Chatgpt
Si preguntamos a la Inteligencia Artificial, nos da una ligera idea de lo que podría pasar esta noche:
«Si me mojo hoy, diría que Manu tiene una ligera ventaja, pero con Rosa muy cerca, lista para dar la sorpresa. Te explico por qué, sin postureo:
Por qué veo a Manu un pelín por delante
- Regularidad brutal: Manu suele fallar muy poco. No necesita tardes épicas; gana por constancia.
- Gestión del tiempo: juega con mucha cabeza. Sabe cuándo arriesgar y cuándo pasar, algo clave en el Rosco.
- Frialdad competitiva: cuando el bote aprieta, no se acelera. Eso en Pasapalabra vale oro.
Por qué Rosa puede llevárselo perfectamente
- Picos altísimos: cuando entra en racha, encadena respuestas que asustan.
- Memoria muy potente: especialmente en definiciones largas o más «académicas».
- Efecto sorpresa: es de esas concursantes que, el día que todo encaja… te lo gana del tirón.
Mi conclusión
- Si el bote cae en una tarde «normal», Manu.
- Si cae en una tarde inspirada, Rosa.
Vamos, que esto no va de quién sabe más, sino de quién tiene su mejor día justo cuando toca. Y eso es lo bonito (y cruel) de Pasapalabra»
¿Cuándo comenzaron Manu y Rosa a participar en ‘Pasapalabra’?
El madrileño lo hizo el 16 de mayo de 2024, justo después de que Óscar Díaz se llevase el bote por lo que ha visto crecer la cifra que se entrega esta noche. La gallega de origen argentino aterrizó en el concurso presentado por Roberto Leal tan solo unos meses después, concretamente el 19 de noviembre de 2024.
Todo sobre Manu Pascual
El madrileño nació el 2 de septiembre de 1996, residiendo toda su vida en Collado Villalba junto a su madre. A sus 29 años, como sucede con su compañera Rosa, tiene claro que su familia es un pilar muy importante, sobre todo si hablamos de las tres mujeres que han marcado su vida, que son su abuela, su madre y su tía.
¿Quién es Rosa Rodríguez?
Nació en Quilmes, Argentina, el 18 de octubre de 1993. Cuando tenía 7 años, en 2001, sus padres emigraron a España, concretamente a Galicia. De hecho, el lugar en el que más ha vivido ha sido, precisamente, La Coruña, donde vive actualmente. Cabe destacar que su padre nació en esta Comunidad Autónoma, pero puso rumbo a Argentina cuando era un niño. Rosa considera que su familia es parte fundamental en su vida, no solamente siente una profunda admiración por sus padres, sino también por sus tres hermanos: Matías, Enrique y Alejandra.
Bote de ‘Pasapalabra’
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del rosco de Pasapalabra. Hoy conoceremos quién será el ganador del mayor bote de la historia del programa: Manu Pascual o Rosa Rodríguez.
La verdad sobre la relación de Manu Pascual y Rosa Rodríguez
Desde que la gallega comenzó su andadura en Pasapalabra, no ha dejado de competir con el madrileño. Muchos son los que están convencidos que, entre ellos, hay algo más que una amistad… pero nada más lejos de la realidad. Eso sí, tienen muy buena relación. «Es un encanto», reconoció Rosa en una entrevista.
«Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar. Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura, pero de una buena manera. Hay una rivalidad muy sana».